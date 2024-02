Frau fährt 63-Jährigem bei Nachbarschaftsstreit mit Auto über den Fuß

Der Mann wollte nach dem Vorfall in Landsberg am Freitagabend keine Anzeige wegen Körperverletzung erstatten, die Frau hingegen schon wegen Nötigung.

Am Freitagabend kam es in der Johann-Schmidt-Straße in Landsberg zu einem Streit, bei dem eine 59-Jährige einem 63-Jährigen mit ihrem Auto über den Fuß fuhr, informiert die Polizei Landsberg. Hintergrund war demnach, dass die Frau wohl ständig mit ihrem Pkw über eine Grünfläche einer Wohnanlage zu einem Hauseingang fährt.

Der Mann beugt sich ins Auto und zieht den Zündschlüssel heraus

Während der Mann auf eine Anzeige wegen Körperverletzung verzichtete, zeigte die Frau ihn wegen Nötigung an, da sich dieser in ihren Pkw beugte, das Fahrzeug ausmachte und den Zündschlüssel abzog. Der Schlüssel wurde dabei laut Polizei "wohl auch beschädigt". (AZ)