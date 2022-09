Gabriele Triebel tritt erneut für den Landtag an

Im kommenden Jahr findet die Landtagswahl in Bayern statt. Die Grünen-Politikerin Gabriele Triebel aus Kaufering kandidiert wieder. Welche Ziele sie diesmal erreichen möchte.

Gabriele Triebel bewirbt sich wieder als Grüne Landtagskandidatin für den Stimmkreis Landsberg und Fürstenfeldbruck-West für die Landtagswahlen im kommenden Jahr. In einem Pressegespräch in ihrem Landsberger Büro in der Salzgasse, sprach die Kauferingerin unter anderem an, welche Ziele sie sich für die weitere Legislaturperiode vorgenommen hat.

„Ich will mein erstes Wahlergebnis noch einmal verbessern und damit meinen Teil dazu beitragen, dass wir Grüne in Bayern auch endlich Regierungsverantwortung übernehmen“, ist das zielstrebige Ziel der Grünenpolitikerin.

Bildung, Erinnerungskultur und Umweltschutz sind Gabriele Triebels Themen

Als Sprecherin für Bildung, Religion und Erinnerungskultur ihrer Landtagsfraktion sieht Triebel in diesen Bereichen weiterhin ihren Schwerpunkt. Als Bildungsexpertin wisse sie, wie wichtig gute Bildung für die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen sei, schildert die gelernte Sportlehrerin. Die wohl größte Herausforderung in diesem Bereich: der Ausbau des Ganztagsunterrichts bis 2026.

Weitere Themen auf ihrer Agenda sind unter anderem die schnelle Umsetzung des beschlossenen viergleisigen Ausbaus der S4-Linie und die Zukunft des Lechs: „2034 werden die ersten Konzessionen der Lechkraftwerke auslaufen. Wir müssen die Chance ergreifen und die Stromgewinnung wieder in die öffentliche Hand und der Ökologie des Flusses eine Chance geben“, sagt Triebel.

Gabriele Triebel: von der Gemeinderätin zur Landtagsabgeordneten

Nach 16 Jahren in der Kommunalpolitik in ihrer Heimatgemeinde Kaufering schaffte Triebel im November 2018 den Sprung von der Gemeinderätin zur Landtagsabgeordneten. Sie kandidierte damals als Direktkandidatin für ihren Stimmkreis und auf Listenplatz neun der Grünen in Oberbayern. Mit 25.853 Stimmen zog sie über die oberbayerische Liste der Grünen in den Landtag ein.

Am Donnerstag, 29. September, findet in Geltendorf die Aufstellungsversammlung der Grünen für den Stimmkreis statt. Triebel ist bislang die einzige Kandidatin.