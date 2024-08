Gefährliches Überholmanöver auf der B17: Pkw-Fahrer muss ausweichen und wird leicht verletzt

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf der B17 vom großen Kreisverkehr kommend in Richtung Süden unterwegs gewesen. Vor der Ausfahrt Landsberg Süd überholte er dem Polizeibericht zufolge in einer Rechtskurve trotz Überholverbot (durchgezogene Linie) und zwang so den 30-jährigen Fahrer eines entgegenkommenden Autos zu einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Der 30-Jährige konnte nur nach rechts ausweichen, weil sich an dieser Stelle die Auffahrtsspur in Richtung Norden befindet und diese glücklicherweise gerade frei von Fahrzeugen war. Aufgrund der Gefahrenbremsung zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Der Fahrer eines nachfolgenden Autos musste ebenfalls stark abbremsen, um ein Auffahren zu verhindern.

Das Fahrzeug des Überholenden wird laut Polizeiangaben als dunkler SUV beschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Fahrzeug. (AZ)