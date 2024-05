Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Die Unfallflucht ereignet sich auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in Landsberg. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag zwischen 7.50 und 8.30 Uhr ist ein auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der von-Kühlmann-Straße in Landsberg geparkter Pkw angefahren worden. Die Polizei sucht Zeugen der Unfallflucht.

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein anderer Pkw das geparkte Fahrzeug am hinteren linken Radkasten. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 2500 Euro.

Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

