Hand in Hand zur Ausbildung auf hohem Niveau im Kreis Landsberg

Die Ausbildungsbetriebe aus der Region wünschen sich Unterstützung. Die gibt es beim Ausbildertag der Handwerkskammer.

„Ausbildungsplatz zu vergeben“ – diese Meldung klingt immer verlockend. Doch, was es tatsächlich bedeutet, einen Lehrling im eigenen Betrieb für den jeweiligen Beruf umfassend zu qualifizieren, das wissen die Ausbilderinnen und Ausbilder in den Unternehmen selbst am besten: Wie schaffen wir von Beginn an ein gutes Klima? Wie motivieren wir, wenn der erste Durchhänger kommt? Wo finden wir rechtliche Hilfe, wenn des doch mal hakt? Auf diese und andere Fragen gab es am Ausbildertag der Kreishandwerkerschaft und der Handwerkskammer in den Räumen der Berufsschule Landsberg Antworten.

Erstmalig lud Kreishandwerksmeister Markus Wasserle zu diesem Infoabend ein. Er konnte 32 Teilnehmende aus 28 Ausbildungsbetrieben des Landkreises begrüßen. Die Fachbereiche boten einen guten Querschnitt: Schreinereien, Baubetriebe, Autohäuser und Kfz-Werkstätten, Haustechnik-, Heizungs- und Sanitärbetriebe und Holzbauunternehmen. Die Beruflichen Schulen Landsberg waren durch Thomas Klinger (stellvertretender Schulleiter) und Thomas Kindl (Fachbereichsleiter Holz) vertreten.

Das Handwerk im Schatten der Global-Player?

Das Handwerk steht laut Pressemeldung der Kreishandwerkerschaft auf Landkreisebene nicht im Schatten der überregionalen Global-Player-Unternehmen. Das zeige die Statistik für das Berichtsjahr 2022: Danach lag der Anteil der selbstständigen Handwerksbetriebe an allen Landkreisbetrieben bei rund 18 Prozent. Somit würden diese ihren wichtigen Beitrag zum regionalen Wirtschaftsleben leisten. Das spiegele auch der Anteil der Handwerks-Azubis an der Gesamtzahl der Lehrlinge wider, er lag bei 33 Prozent (alle Daten: Handwerkskammer München und Oberbayern für 2022).

Um die Position des regionalen Handwerks weiter zu stärken, informierte die Ausbildungsberaterin Laura Beck die Veranstaltungsteilnehmer über das Unterstützungsangebot der Handwerkskammer für München und Oberbayern. Überdies umfasste ihre Präsentation die wichtigsten Eckpunkte der Ausbildungsthematik: rechtliche Grundlagen der betrieblichen Ausbildung, Pflichten des Ausbildungsbetriebes sowie der Auszubildenden, die Verbundausbildung, die Ausbildungsverordnung und die Motivation von Auszubildenden.

Laut Markus Wasserle geht es nicht um den schnellen Erfolg

Einig waren sich alle darin, dass die Ausbildungsqualität im Handwerk auf einem sehr hohen Niveau gehalten werden soll. Dazu sei die Anstrengung aller Beteiligten unverzichtbar. Kreishandwerksmeister Wasserle: „Aus der Sicht eines Unternehmens geht es beim Thema Ausbildung nicht um den schnellen Erfolg, sondern um ein nachhaltiges Wachstum und den Erhalt des Betriebs. Also müssen Firmeninhaber ihren zukünftigen Mitarbeitenden entsprechende Aufmerksamkeit widmen und viel Einsatz zeigen.“ Gleichzeitig seien die Betriebe gefordert, sich zeitgemäßen Ausbildungsangeboten zu öffnen. Damit steige die Wahrscheinlichkeit, freie Ausbildungsplätze überhaupt belegen zu können und im Betrieb ausgebildete Fachkräfte später zu halten.

„Wir haben gesehen, dass vonseiten der Unternehmen ein großes Interesse besteht. Und da der Ausbildung im Hinblick auf die Fachkräftesicherung eine Schlüsselposition zukommt, wollen wir als Kreishandwerkerschaft unsere Hausaufgabe machen“, sagte Markus Wasserle. Diese bestehe darin, den Betriebsausbildern alle notwendige Unterstützung bereitzustellen. Daher sei die Durchführung des Ausbildertags auch für 2024 angedacht. (AZ)