Hausärzten tauschen sich mit Landsberger Klinikärzten aus

Beim Neujahrsempfang werden Neuerungen vorgestellt. Sie betreffen die Orthopädie, die Geriatrie und die Zentrale Notaufnahme.

Für den gegenseitigen Austausch unter Kolleginnen und Kollegen wird das „Forum Klinikum“ zweimal im Jahr veranstaltet. Jetzt im Januar bekam das Forum den Titel „Neujahrsempfang“ – geladen waren alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte aus dem Landkreis Landsberg. Laut Pressemeldung folgten viele dem Ruf ins Klinikum. Und was gibt es Neues im Klinikum? Das erfuhren die Gäste in drei Kurzvorträgen.

Seit März 2023 führt Dr. Simon Martin Heinz als Chefarzt die Abteilung für Orthopädie. Er ist Leiter des Endoprothetikzentrums (EPZ und koordiniert die operative Planung der chirurgischen Klinik. Die Abteilung für Orthopädie spiele eine entscheidende Rolle bei der Neustrukturierung des Krankenhauses. Sie garantiere für die Klinik die Sicherstellung effizienter Abläufe und hochwertiger Eingriffe. Die Abteilung für Orthopädie sei auf Erfolgskurs: 400 endoprothetische Eingriffe wurden im Jahr 2023 im EPZ durchgeführt (das sind etwa doppelt so viele wie in den Jahren 2019 bis 2022). Für das Jahr 2024 seien bereits etwa 600 endoprothetische Eingriffe an Hüften, Knien und Schultern geplant.

Die Landsberger Akut-Geriatrie soll erweitert werden

Maximilian Helber, ist leitender Arzt der neuen Akut-Geriatrie am Klinikum Landsberg. Er erläuterte die therapeutischen Ziele des geriatrischen Teams. Das seien für die Patienten (ab 70 Jahren) unter anderem die Verbesserung der Selbstständigkeit und der Lebensqualität. Aber auch die Rückkehr in das gewohnte soziale Umfeld, die Verringerung der Krankenhausaufenthalte und die Unterstützung von Patienten und Angehörigen. Das geriatische Team besteht aus Ärzten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, Psychologen/Psychiatern und Sozialdienstmitarbeitern. Mit dem Umzug in den geplanten Neubau (voraussichtlich 2028) ist eine Erweiterung der Akut-Geriatrie von momentan 20 auf 40 Betten geplant.

Beim Neujahrsempfang kamen niedergelassene Hausärzten mit den Ärzten des Klinikums Landsberg ins Gespräch. Foto: Regina Miller/Klinikum Landsberg

Stefan Kozlik, der Ärztliche Leiter des Zentralen Notaufnahme (kurz ZNA), stellte seinen Fachbereich samt Team und Aufgaben vor. Immer mehr Patienten suchen jährlich die ZNA des Klinikums Landsberg auf – im Jahr 2018 noch knapp über 22.000, Ende 2023 waren es bereits 27.155 Patientinnen und Patienten. Sie alle werden nach dem Manchester Triage System ersteingeschätzt. So soll gewährleistet werden, dass wirklich die Patienten zuerst versorgt werden, die zwingend eine akute Behandlung benötigen. Die Wartezeiten für Patienten mit nicht dringlichem Behandlungsbedarf indes stünden immer wieder in der Kritik, sagte Kozlik.

Ein großes Problem sei auch die Ambulantisierung, die von Krankenkassen und Gesundheitsminister immer weiter vorangetrieben werde. „Leider wird die Diskussion auf finanzielle Einsparungen fokussiert, anstatt über den richtigen Umfang der Versorgung zu sprechen“, sagte Stefan Kozlik. „Der Mangel an qualifiziertem Personal zwingt alle Akteure, Versorgungsprozesse so effizient wie möglich zu gestalten. Den zusätzlichen, ambulanten Leistungsbedarf können die Vertragsärzte nicht decken.“ Es sei zu befürchten, dass erneute Spargesetze die Krankenhäuser in die Insolvenz treiben. (AZ)

