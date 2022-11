Landsberg

15:53 Uhr

Hausmusik: Revival eines Landsberger Labels

Plus Das Landsberger Label Hausmusik wird vor 30 Jahren gegründet. Im Stadttheater feiert es seine Rückkehr.

Von Jörg Konrad Artikel anhören Shape

Unter einem passenden Motto standen diese beiden Tage im Stadttheater Landsberg. Denn was ist schon alle graue Theorie und jede Form von trügerischer Fiktion gegen ": machen". Am Anfang im Jahr 1991 stand eine flüchtige Idee. Die wurde aber nicht in den damals noch typisch verrauchten Hinterzimmern zu Tode diskutiert, sondern man setzte sich hin und die Idee letztendlich um. Hausmusik wurde gegründet, ein kleines, aber feines Label, das all die Innovationen, Wünsche, Sehnsüchte und Hoffnungen einer kleinen Gruppe von Individualisten bündelte und kreativ zum Ausdruck brachte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen