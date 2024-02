Hitzige Debatte im Stadtrat: Entscheidung zu den Festzelten wird vertagt

Die VR-Bank möchte die Oide Wiesn in Landsberg gerne fortführen. Nach einer Stellungnahme von Bankchef Stefan Jörg besteht jedoch Klärungsbedarf.

Eigentlich sollte in einer Sitzung des Landsberger Stadtrats am Mittwochabend endgültig entschieden werden, ob in der Innenstadt auch weiterhin Festzelte aufgebaut werden dürfen. Ein solches Zelt stand in den vergangenen Jahren im Rahmen der Oidn Wiesn immer am letzten Sonntag der Sommerferien auf dem Hellmairplatz. Nun wurde der entsprechende Tagesordnungspunkt jedoch vertagt.

Die Angelegenheit wurde aufgrund eines gemeinsamen Antrags dreier Fraktionen (Landsberger Mitte, CSU, ÖDP/Daschner) neu aufgerollt, denn die erste Entscheidung hatte eine Prüfung der Rechtsaufsicht im Landratsamt nach sich gezogen. Damals wurde festgelegt, dass in der Innenstadt nur noch Zelte mit einer Fläche von maximal 20 Quadratmetern aufgestellt werden dürfen.

VR-Bank möchte Oide Wiesn fortführen

Die VR-Bank Landsberg-Ammersee richtet die Oide Wiesn gemeinsam mit dem Bayerischen Bauernverband und den Landfrauen aus. Nach der Entscheidung im Stadtrat hatte die Bank die Konten der Stadträte Christoph Jell und Claus Moritz (beide UBV) gekündigt. Außerdem sollten sie aus der Genossenschaft ausgeschlossen werden. Jell hatte die Debatte über die Festzelte in der Innenstadt mit einem Antrag angestoßen, Moritz betreibt ein Restaurant am Hellmairplatz. Er und weitere dort ansässige Gastronomen hatten über Umsatzeinbußen geklagt, weil sie wegen des Zelts für einige Tage ihre Außenbereiche nicht nutzen könnten. Die beiden UBV-Räte stimmten gegen große Festzelte in der Innenstadt.

Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) forderte vor diesem Hintergrund, den Antrag zu vertagen. Nach diesen „Verwerfungen“ brauche es zunächst eine schriftliche Stellungnahme der Bank. Auch für Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte) ist eine „Klärung erforderlich“. Er plädierte dafür, dass der anwesende VR-Bank-Chef Stefan Jörg Rederecht bekommt. Dem wurde mehrheitlich zugestimmt.

Er wolle klarstellen, dass die Entscheidung der Bank in keinem Zusammenhang mit dem Abstimmungsverhalten der beiden Stadträte stehe, sagte Jörg. Noch nie seien gegenüber Mitgliedern des Stadtrats oder eines Gemeinderats Repressalien aufgrund einer Ablehnung erfolgt. Die Oide Wiesn möchte die VR-Bank gerne fortführen. „Wir wären sehr dankbar, wenn wir einen gemeinsamen Weg finden.“

Lesen Sie dazu auch

„Der Antrag als solcher schadet der Genossenschaft“

Aus dem Gremium gab es anschließend Nachfragen. Jörg verwies auf die juristische Auseinandersetzung und das Bankgeheimnis und wollte sich daher zu den konkreten Fällen nicht äußern. Aus seinen weiteren Ausführungen ging allerdings hervor, dass die Bank zwischen dem Abstimmungsverhalten und dem ursprünglich gestellten Antrag differenzieren dürfe. Er sagte: „Der Antrag als solcher schadet der Genossenschaft.“ Per Satzung sei festgelegt, dass ein Mitglied und Miteigentümer der Bank nicht schädigen dürfe.

Einige Stadträte sahen daraufhin einen Zusammenhang zwischen Antrag und Kündigung der Geschäftsverbindung. Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) verwies auf den geplanten Umbau der Passage bei der Malteser-Apotheke durch die VR-Bank. Er warf die Frage auf, ob ein Stadtrat (und Bank-Mitglied) dann „überhaupt einen Antrag stellen kann, der die Passage betrifft?“ Das widerspreche dem demokratischen Verständnis, „wie wir hier freie Entscheidungen treffen“, so Hartmann. Auch Bredschneijder sah weiteren „Abstimmungsbedarf“. Seinem Antrag auf Vertagung wurde mehrheitlich (18:9 Stimmen) zugestimmt.

Ein ausführlicher Bericht folgt.