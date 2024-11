Hoher Sachschaden bei Unfall im Landsberger Frauenwald

Am Dienstag um 7 Uhr wollte ein 56-jähriger Mann mit seinem Pkw von einer Parkbucht in der Franz-Kollmann-Straße in Landsberg aus in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah er einen anderen 56-jährigen Autofahrer, teilt die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden von rund 18.000 Euro entstand. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

Beim Unfallverursacher konnte bei der Verkehrsunfallaufnahme vor Ort Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von knapp über 0,3 Promille. Der Fahrer muss nun mit einem Strafverfahren aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. (AZ)