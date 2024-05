Landsberg

Hubschrauberpilot der Polizei mit Laserpointer leicht verletzt

Am Dienstagabend wird in Landsberg und Umgebung eine Person gesucht. Bei der Suche in Kaufering wird die Polizei behindert.

Die Suche nach einer Person aus dem Landsberger Westen hat am Dienstagabend die Polizei beschäftigt. Unter anderem wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Dabei wurde der Pilot in Kaufering mit einem Laserpointer geblendet. Der Täter konnte allerdings ausfindig gemacht werden. Im Rahmen des Personensucheinsatzes war neben den Streifenwagen der Polizei auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der überflog am späten Abend nicht nur Landsberg, sondern auch Kaufering. Wie die Polizei meldet, wurde der Hubschrauber gegen 22.15 Uhr mit einem Laserpointer angeleuchtet. Dabei wurde einer der Piloten geblendet und am Auge verletzt. Die Sicherheit des Fluges war dadurch laut Polizei aber nicht beeinträchtigt. Der Hubschrauber wird von einem Balkon in Kaufering aus angeleuchtet Die Polizisten konnten schnell den Standort der Person orten, die den Hubschrauber angeleuchtet hatte. Der Laserstrahl kam von einem Balkon in der Schwabenstraße in Kaufering. Kräfte der Polizeiinspektion Landsberg machten daraufhin die Wohnung ausfindig. Der 56-jährige Bewohner war laut Polizei der Verursacher. Er muss sich nun neben gefährlicher Körperverletzung auch wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Luftverkehr sowie eines tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Die eigentliche Personensuche nahm offenbar ein gutes Ende. Laut Polizei kam die gesuchte Person am späten Abend wieder nach Hause zurück. (AZ) Lesen Sie dazu auch Geltendorf Gewalt im Zug und am Bahnhof: 45-Jährige festgenommen

