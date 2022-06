Ignaz-Kögler-Gymnasium in Landsberg: 40 haben ein Einser-Abitur

Am Ignaz-Kögler-Gymnasium in Landsberg legen 92 Kandidatinnen und Kandidaten eine erfolgreiche Prüfung ab.

Das Abitur ist geschafft – und die Bilanz am Ignaz-Kögler-Gymnasium (IKG) in Landsberg kann sich laut Schulleitung sehen lassen. Alle 92 Kandidatinnen und Kandidaten haben die Prüfungen erfolgreich abgelegt, bei 40 von ihnen steht eine Eins vor dem Komma. Besonders gut schnitten Rico Jahn sowie die beiden Schwestern Aurelia und Valeska Biella ab, die die Bestnote 1,0 erzielten und sich damit obendrein über den Sonderpreis der „Frank Hirschvogel Stiftung“ in Höhe von jeweils 1000 Euro freuen dürfen.

Nachdem die Abiturientinnen und Abiturienten sich – auch dieses Jahr pandemiegeplagt – durch eine Vielzahl an Prüfungen gekämpft hatten, konnten sie im Rahmen einer festlichen Entlassfeier im Landsberger Sportzentrum, die zum ersten Mal seit drei Jahren wieder ohne Hygieneschutzauflagen ausgerichtet werden durfte, stolz ihre Abiturzeugnisse entgegennehmen.

Abitur am IKG in Landsberg: Es kam darauf an, nie den Faden zu verlieren

Bei der feierlichen Veranstaltung gab zunächst Sebastian Frank als Vertreter der Abiturientinnen und Abiturienten einen humorvollen Rückblick über die „mindestens acht Jahre“, die die Schülerinnen und Schüler nun am IKG verbracht hätten. Anschließend beschrieb Oberstufenkoordinator Christoph Schäferle das Gymnasium als Variante der zurzeit sehr beliebten Escape-Room-Spiele. Außerdem zog er Parallelen zwischen dem Gymnasium und dem Urbild aller Labyrinthe, dem Irrgarten des Minos auf Kreta. Wie für den Helden Theseus im Mythos, so sei es für die Abiturientinnen und Abiturienten in den beiden Jahren der gymnasialen Oberstufe darauf angekommen, nie „den Faden zu verlieren“, der den Weg zum Ausgang weise.

Als dritte Rednerin zeigte die stellvertretende Schulleiterin Julia Garbe anhand einiger angeblich „neu entdeckter“ Textfragmente aus „Faust I“ auf, dass Goethes Drama in dieser „vollständigen Fassung“ ganz überraschende Bezüge zu Landsberg und auch zur heutigen Zeit enthalte.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier durch Fiona Rogotzki und Pauline Winkler (Gesang), Dominik Eichler (Gitarre), Emily Aresin (Klavier), Sara Bauermann (Querflöte) sowie Julia Gerum (Violine), beide begleitet von Musiklehrer Tobias Eglhofer am Klavier. Die musikalischen Nachwuchstalente des Ignaz-Kögler-Gymnasiums unterstrichen laut Mitteilung der Schule erneut auf beeindruckende Art und Weise, welchen Gewinn der mittlerweile fest etablierte musische Zweig am IKG darstellt. So gab es am Ende viele glückliche Gesichter und die gemeinsame Erkenntnis, welchen unverzichtbaren Beitrag die Bildung in unserer Welt leistet – einen Beitrag zu Orientierung, Gemeinschaft und Solidarität, auch unter schwierigen Bedingungen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch