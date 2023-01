Im Lechpark Pössinger Au ist jetzt eine Rangerin im Einsatz

Die Försterin und Waldpädagogin Anne-Marie Heinze soll den Lechpark in Landsberg noch attraktiver machen. Dieses Jahr stehen schon zwei Großprojekte an.

Der Lechpark Pössinger Au zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen. Laut einer Pressemitteilung der Stadt Landsberg ist dort seit Anfang des Jahres Anne-Marie Heinze als Rangerin des städtischen Forstamts im Einsatz. Zu den Aufgaben der Försterin und Waldpädagogin gehören unter anderem das Management des Gehegewildes - also des Damwildes und der Wildschweine - sowie die Vermarktung des städtischen Wildfleisches.

Zudem ist Anne-Marie Heinze für die Öffentlichkeitsarbeit im Lechpark zuständig. Sie möchte spätestens ab dem Spätsommer regelmäßig Waldführungen anbieten, unter anderem für Schulklassen. Anne-Marie Heinze studierte Forstwissenschaft an der Technischen Universität in München. Über ihren beruflichen Werdegang sagt sie: „Die Waldpädagogik war für mich schon immer eine Herzensangelegenheit. Ich möchte den Menschen unseren Wald und die Arbeit der Försterinnen und Förster näherbringen. Im Landsberger Lechpark lassen sich das forstliche Arbeiten, die Waldpädagogik und die Öffentlichkeitsarbeit wunderbar verbinden.“ Zuletzt leitete sie das Forstmuseum Waldpavillon der städtischen Forstverwaltung in Augsburg. Im Lechpark findet Anne-Marie Heinze nun eine neue Herausforderung. Besonders freut sie sich auf die neuen Erfahrungen mit den Wildtieren.

Bis zu 3000 Menschen sind in Spitzenzeiten im Lechpark zu Besuch

In Spitzenzeiten wird der Lechpark von bis zu 3000 Besucherinnen und Besuchern besucht. Das städtische Forstamt Landsberg geht davon aus, dass diese Zahl seit Corona kontinuierlich gestiegen ist. Sehr erfreulich ist, dass auch das Informationsbedürfnis bei den Besucherinnen und Besuchern zugenommen hat. Michael Siller, Leiter des städtischen Forstamts, erwartet, dass „die Rangerin alle Hände voll zu tun haben wird". Ihr selbst ist das offene Gespräch mit allen Besucherinnen und Besuchern wichtig. „Ich möchte das Gefühl vermitteln, bei mir immer ein offenes Ohr zu finden. Denn nur im gemeinsamen Gespräch können Probleme thematisiert und auch umgesetzt werden.“

Frischlinge im Landsberger Wildpark. Die neue Rangerin kümmert sich auch um das Management des Gehegewildes. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Forstamtsleiter Michael Siller wünscht sich zudem die Stärkung der Umweltbildung. „Bisher mussten wir die Waldführungen aufgrund von Personalengpässen leider sehr stiefmütterlich behandeln. Zudem sind die gesellschaftlichen Ansprüche enorm gestiegen und verändern sich zusehends. Mit unserer Rangerin soll das jetzt intensiviert werden.“

Im Lechpark Pössinger Au sollen regelmäßig Führungen stattfinden

Michael Siller und Anne-Marie Heinze planen ab Herbst ein regelmäßiges Führungsprogramm. Daneben soll die Zusammenarbeit mit den städtischen Schulen verstärkt und das grüne Klassenzimmer aus seinem Dornröschenschlaf gehoben werden. „Der Lechpark bietet uns alles, was ich mir für eine gelungene Waldpädagogik wünsche: eine gute Erreichbarkeit, vielfältige Naturräume, Schlechtwetter-Unterstände und noch viele Möglichkeiten den Lechpark mit Kindern und jungen Erwachsenen zu gestalten.“

Lesen Sie dazu auch

Auf die neue Rangerin warten in diesem Jahr schon zwei Großprojekte. Zum einen soll die Beschilderung im Lechpark erneuert werden. Und auch der in die Jahre gekommene Waldlehrpfad wird modernisiert. Der Naherholungsraum benötigt nach Meinung von Anne-Marie Heinze ein einheitliches Bild nach außen.

Das zweite Großprojekt: Ein Teil des Hanges oberhalb des Wildparks muss forstlich behandelt werden. „Dort stehen fast nur noch Eschen, die meisten sind schon vom Eschentriebsterben betroffen. Junge Bäume gibt es keine, weil das Damwild jeden Baumsämling sofort auffrisst. Wir müssen das Aufkeimen von jungen Bäumen ermöglichen, damit der Wald erhalten bleibt und seine Schutzfunktion weiter erfüllen kann“, sagt Michael Siller. Die Maßnahme wurde 2021 bereits dem Stadtrat beim jährlichen Waldbegang vorgestellt.

Lechpark-Rangerin Anne-Marie Heinze ist unter der Telefonnummer 08191/128318 oder per E-Mail an forst@landsberg.de erreichbar. (AZ)