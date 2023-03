Impfkritiker um Rolf Kron planen große Aktion in Landsberg

Am Samstag soll in Landsberg eine "Schildbürger-Aktion" stattfinden. Rolf Kron und seine Mitstreiter wollen über Nebenwirkungen der Corona-Impfung informieren.

In Landsberg ist am Samstag, 25. März, eine groß angelegte Aktion von Impfkritikern geplant. Der Arzt Rolf Kron aus Kaufering verschickte im Namen des Levana-Verbunds eine entsprechende Ankündigung.

Neben dem impfkritischen Elternstammtisch sind demnach auch die Partei Die Basis in Landsberg und der Verbund Bürger für Grundrechte beteiligt. Laut Kron wird die "Schildbürger-Aktion" von 13.30 bis 15 Uhr an der Münchener Straße, der Neuen Bergstraße, am Hauptplatz, an der Karolinen-Brücke, der Katharinenstraße, dem Schongauer Straße und der Augsburger Straße stattfinden.

Auch der Krieg in Europa soll bei der Aktion eine Rolle spielen

Ab 15 Uhr sollen sich die "Schildbürger" am Hauptplatz einfinden, wo eine Galerie mit Presseberichten zu Impfnebenwirkungen aufgebaut sein soll. Laut Kron soll auch der Krieg in Europa bei der Aktion eine Rolle spielen. "Es geht um eine friedliche Zukunft und um die Gesundheit der Menschen, vor allem unserer Kinder."

In der Corona-Krise erlangte Rolf Kron über die Grenzen des Landkreises hinaus Bekanntheit und hat mit seinen Äußerungen auf Kundgebungen für Aufsehen gesorgt. Im September 2020 wurde er auf dem Weg zu einer "Querdenker"-Demo in München festgenommen, weil er zuvor falsche Maskenbefreiungsatteste ausgestellt haben soll. (AZ)

