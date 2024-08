In der Metallgießerei Pfefferkorn entsteht Kunst aus Guss

Die Aluminium- und Metallgießerei Pfefferkorn in der Siemensstraße in Landsberg ist einer der hiesigen „Hidden Champions“ – kaum einer weiß, welche Technik und welches fachliche Know-how sich in den beiden Hallen verbirgt. „Gießereien wie unsere, die, wenn es darauf ankommt, auch noch mit viel Handarbeit gießen, gibt es nur noch wenige in Deutschland. Viele haben automatisiert oder die Produktion ins Ausland verlagert“, erklärt Judith Grüner-Pfefferkorn, die zusammen mit ihrem Bruder die Firma mit 40 Mitarbeitenden in fünfter Generation führt, beim Rundgang durch die überaus beeindruckende Gießerei.

Dagmar Kübler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aluminium Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis