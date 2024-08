In der Schulgasse werden kreative und ausgefallene Wohnideen gezeigt

Ein kleines Schaufenster, das Interesse weckt, das neugierig macht auf das, was es im Inneren dieses kleinen Ladens zu sehen gibt. Ist es überhaupt ein Geschäft? Es ist eine Zwischennutzung, bevor die Räume in der Schulgasse 290 ½ in Landsberg ihrer vorgesehenen Nutzung zugeführt werden. Aber eine sehr schöne, und es ist jammerschade, dass es „nur“ eine vorübergehende Belegung ist, denn gerade solche Angebote tragen mit zur Belebung der Innenstadt und Hebung der Lebensqualität bei.

„Freistil“ – das sind Roland Imhof („Frei“) und Andrea Springer („Stil“). Die beiden sind mit ihrer Galerie beziehungsweise ihrem Atelier zeitbegrenzt eingezogen und zeigen hier bis einschließlich Januar 2025 kreative, überraschende, ausgefallene Wohnideen. Vorher hatten sie bereits – ebenfalls vorübergehend – eine Bleibe im Färberhof am Sandauer Tor. Am neuen Standort fällt als Erstes auf, wie gemütlich, ja richtig wohnlich der lang gestreckte Raum eingerichtet ist. Ganz unterschiedliche Sofas laden zum Verweilen ein. Große und kleine Tische sind mit Vasen, Figuren, Pflanzen perfekt dekoriert. Liebevoll und auch humorvoll bemalte Kommoden, Schulstühle, die in neuem Outfit nicht mehr an ihre Vornutzung erinnern, Sessel mit bunter Bandbespannung – alles ist irgendwie gelungen restauriert, gepflegt, stimmig angeordnet.

Icon Vergrößern Roland Imhof und Andrea Springer. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Roland Imhof und Andrea Springer. Foto: Christian Rudnik

Altes Werkzeug wird zur neuen Verwendung geführt

Es seien der Blick von Andrea Springer und ihre Gabe, eine Wohnung auch richtig wohnlich zu machen, betont Roland Imhof. Die Wände sind ebenfalls Springers Metier. Am auffallendsten sind Landkartenbilder. Sie hat etwa 100 Jahre alte Landkarten mit unterschiedlichen Abbildungen und in verschieden großer Auflösung genau betrachtet. Mit der Zeit habe sie in den Flussläufen und Grenzverläufen, den Höhenzügen Konturen gesehen, von Tieren, Körpern, Köpfen. „Mit nachgezogenen schwarzen oder farbigen Linien habe ich diese verstärkt und damit auch für den Betrachter, die Betrachterin sichtbar gemacht.“ Zart, in Sepia eingefärbt, entstanden Löwe- oder Widderkopf und selbst eine komplette junge Frau im Bikini schälte die Künstlerin heraus.

Icon Vergrößern Schulstühle in neuer Optik sind in der Ausstellung zu sehen. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Schulstühle in neuer Optik sind in der Ausstellung zu sehen. Foto: Christian Rudnik

Roland Imhof führt altes Werkzeug neuen Verwendungen zu. So hält eine massive Schraubzwinge eine dicke, breite Bohle als Tisch. Ein Sackkarren ist als solcher kaum wiederzuerkennen. In majestätischem Schwarz trägt er schöne Dinge, die ihm vermutlich Andrea Springer zugeordnet hat. Leichtes und schweres Material, Alt und Neu vereint ein großer Esstisch, entstanden aus alten Holzbalken und einer extra dafür hergestellten Stahlplatte. Beeindruckend ist ein Hackstock, dem Generationen von Holzhackern tiefe Furchen beigebracht und ihn so richtig klein gemacht haben. Imhof hat ihm eine Glasplatte als Tischchen verpasst. Eine Werkbank mit Schubladen und Regal wurde zur „Waschbank“ – eine hinreißende Idee, perfekt umgesetzt. Es gibt auch Humoriges: Über einen für die 1930er- und 1940er-Jahre typischen Küchenschrank macht „Bluna“ in großen bunten Lettern Werbung für sich. In diesem Showroom wurde auf Harmonien geachtet und sind Kontrapunkte gesetzt.

„Freistil“ offener Showroom mit Unikaten für Wand und Raum von Andrea Springer und Roland Imhof in Landsberg, Schulgasse 290 ½; Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr.