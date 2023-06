Landsberg

In einem Monat beginnt das Landsberger Ruethenfest

Das historische Kinderfest wirft seine Schatten voraus. Schon jetzt ist eine Zahl rekordverdächtig.

Das Podium auf dem Hauptplatz ist das sichtbare Zeichen: Das Landsberger Ruethenfest rückt immer näher. In gut einem Monat wird das Kinderfest feierlich eröffnet, Ministerpräsident Markus Söder hat sein Kommen zugesagt. Bis dahin wartet noch viel Arbeit auf Vereinsvorsitzenden Tobias Wohlfahrt und die rund 200 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Das Landsberger Tagblatt wird in den kommenden Wochen Darsteller, Ehrenamtliche und Gruppen vorstellen. Mit Tobias Wohlfahrt hat unsere Redaktion über Aktuelles gesprochen und gibt einen Überblick, was in den kommenden Wochen rund um das Fest passiert.

Ursprung: Der Ursprung des Ruethenfests ist wohl der Brauch, dass Mädchen und Buben mit ihren Lehrern im Frühling vor die Tore der Stadt zogen, um „Ruethen“ zu schneiden. Zusammen mit den Eltern wurde das anschließend gefeiert. Seit 1647 entwickelte sich dies zu einem Fest. Heutzutage zeigen die Mädchen und Buben Bilder und Szenen aus der Landsberger Stadtgeschichte. Dabei dürfte die Zahl der Teilnehmenden heuer rekordverdächtig sein. 1045 Kinder sind laut Tobias Wohlfahrt heuer eingekleidet worden.

Bei der Eröffnung des Landsberger Ruethenfest 2019 begrüßten (von links) der damalige Oberbürgermeister Mathias Neuner, Schirmherrin Ilse Aigner (Landtagspräsidentin) und Vereinsvorsitzender Tobias Wohlfahrt die Gäste. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Festzeichen: Zum Ruethenfest gibt es ein Hauptfestabzeichen , mit dem alle Veranstaltungen besucht werden können. Das Hauptfestabzeichen kostet wie vor vier Jahren 17 Euro und wird an den Zugängen zur Altstadt verkauft, im Vorverkauf kostet es 14 Euro. "Da das Fest heuer kürzer ausfällt, haben wir uns entschieden, die Preise nicht zu erhöhen", sagt Tobias Wohlfahrt . Der Vorverkauf beginnt am 1. Juli, Vorverkaufsstellen sind die Geschäftsstelle des Ruethenfestvereins in der Saarburgstraße 12, das Reisebüro Vivell am Hauptplatz und die Tourist-Info am Hauptplatz . Die Geschäftsstelle hat am 1. Juli von 9 bis 13 Uhr sowie von Montag, 3. Juli, bis Freitag, 7. Juli, jeweils von 9 bis 12 Uhr für den Vorverkauf geöffnet. Die Tagesfestabzeichen gibt es am jeweiligen Veranstaltungstag an den Zugängen zur Altstadt. Mehr Informationen dazu finden sich auf der Internetseite des Ruethenfestvereins.

Wie 2019 soll ein historischer Markt am Infanterieplatz das Ruethenfestangebot erweitern. Das Foto zeigt das "altteutsche Handkurbelriesenrad". Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Markt: Zum Ruethenfest gibt es heuer wieder einen historischen Markt auf dem Infanterieplatz. Nachdem er nach einer Pause im Jahr 2015 beim vergangenen Fest wieder stattgefunden hatte, wurde der Markt laut Tobias Wohlfahrt angenommen. Das zeige sich auch an den Zusagen der Fieranten für dieses Jahr. Der Ruethenfest-Markt am Infanterieplatz findet an folgenden Tagen statt: Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 19., 20. und 21. Juli, jeweils von 15 bis 22 Uhr, Samstag, 22. Juli, von 11 bis 22 Uhr sowie Sonntag, 23. Juli, von 11 bis 21 Uhr.

