In Landsberg brennen an unterschiedlichen Standorten zwei Papiercontainer

Die Feuerwehr rückt am Dienstag zweimal wegen brennender Papiercontainer aus. An der Münchener Straße müssen Anwohner sogar ihre Wohnungen verlassen.

Zweimal musste die Feuerwehr Landsberg am Dienstag ausrücken, um brennende Papiercontainer zu löschen. Zuerst brannte laut Polizeibericht gegen 15 Uhr eine Tonne an der Holzhauser Straße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war aber das Feuer bereits gelöscht.

Gegen 18 Uhr gab es dann erneut Alarm und die Feuerwehr wurde in die Münchener Straße gerufen. Bei starker Rauchentwicklung war erneut ein Papiercontainer angrenzend an einen Supermarkt und mehrerer Wohngebäude zu löschen. Einige Anwohner mussten sogar ihre Wohnungen kurzzeitig verlassen, so die Polizei.

Die Polizei Landsberg geht derzeit nicht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. An den Müllcontainern entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (AZ)

