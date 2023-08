In Landsberg gerät eine Erdgeschosswohnung in Brand

Die Polizei äußert sich zur möglichen Ursache und ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

Am Dienstagmittag ist eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus am Landsberger Hindenburgring in Brand geraten. Eine Nachbarin, die gegen 12.15 Uhr Brandgeruch wahrnahm, klingelte laut Polizei an der Tür der betreffenden Wohnung, um die schlafende Bewohnerin auf das Feuer aufmerksam zu machen.

Die 40-Jährige konnte daraufhin unverletzt ihr Heim verlassen. Den sofort alarmierten Einsatzkräften der Feuerwehr Landsberg gelang es, das Feuer, das sich offenbar von der Terrasse auf die Wohnung ausgebreitet hatte, rechtzeitig zu löschen und somit ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen des Mehrfamilienhauses zu verhindern.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 80.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort übernommen. Als mögliche Brandursache kommt, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, eine auf der Terrasse im Aschenbecher ausgedrückte Zigarette infrage. Die Ermittlungen dauern an, teilt die Polizei mit. (AZ)