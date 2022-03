Landsberg

vor 18 Min.

In Landsberg gibt es eine Plattform für regionale Lebensmittel

Plus Durch den Krieg in der Ukraine wächst die Angst vor Exportausfällen. Dabei gibt es Weizen oder Sonnenblumenöl auch regional zu kaufen. Susanne Klaumünzner will Erzeuger und Kunden zusammenbringen.

Von Thomas Wunder

Ob Weizen oder Sonnenblumenöl: Die Angst vor Exportausfällen aus der Ukraine ist groß. Deshalb wollen viele EU-Landwirtschaftsminister alles daran setzen, um die Produktion innerhalb Europas zu erhöhen. Dabei gibt es die Produkte bereits jetzt bei regionalen Anbietern im Landkreis Landsberg zu kaufen. Und das ganz einfach. Denn seit knapp einem Jahr gibt es in Landsberg das Marktschwärmer-Angebot. Verschiedene Erzeugerinnen und Erzeuger aus der Region bieten ihre Lebensmittel in einem Online-Shop an. Die Übergabe der Bestellungen findet bei einer Verteilung vor Ort statt – direkt von den Erzeugern an die Kunden.

