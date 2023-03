In Landsberg soll es erneut einen erweiterten Christkindlmarkt geben

Plus Im Jahr 2022 fand der Christkindlmarkt in Landsberg auch am Infanterieplatz und Roßmarkt statt. Die große Mehrheit im Stadtrat möchte das Konzept fortführen.

Im vergangenen Jahr ging die Stadt Landsberg beim Christkindlmarkt neue Wege: Erstmals gab es nicht nur auf dem Hauptplatz, an der Ludwigstraße und auf dem Hellmairplatz Buden, sondern auch auf dem Infanterieplatz und dem Roßmarkt. In Zeiten der Corona-Pandemie sollten die Besucherströme damit entzerrt werden. Nach Auffassung der Verwaltung und der Mehrheit der Stadträtinnen und Stadträte hat sich das neue Konzept grundsätzlich bewährt. Während einer Sitzung wurden aber auch einige Verbesserungsvorschläge angebracht.

Die Entscheidung für die Ausweitung fiel bereits Monate vor dem Start des Christkindlmarkts Ende November. Hintergrund war die damals unklare Corona-Lage. Die Pandemie habe dann allerdings nicht mehr die große Rolle gespielt, sagte Ernst Müller, Leiter des Landsberger Ordnungsamts. Als positiven Aspekt hob er hervor, dass bei dem neuen Konzept alle Bewerberinnen und Bewerber für einen Stand hätten untergebracht werden können. Das sei auch im Sinne der Gewerbeordnung, das bis dahin praktizierte Losverfahren zur Teilnahme habe es nicht mehr gebraucht. Laut Sitzungsvorlage gab es 23 Foodstände, drei Stände mit warmen Süßspeisen und 39 Nonfoodstände. Die weniger beengten Verhältnisse hätten Familien mit Kinderwagen und Menschen mit Rollatoren oder Rollstühlen insbesondere an den Wochenenden das Durchkommen erleichtert, berichtete Müller.

Erweiterter Christkindlmarkt: Geteiltes Echo bei den Fieranten in Landsberg

Unter den Händlerinnen und Händlern gab es allerdings ein geteiltes Echo. Das zeigt allein schon eine Umfrage der Stadtverwaltung unter allen Fieranten. Jene, deren Buden sich im Stammgebiet befanden, haben laut Müller sehr gute Noten vergeben. Am Infanterieplatz und am Roßmarkt sei das Feedback hingegen deutlich durchwachsener ausgefallen. Manche Betreiber hätten ihre Marktplätze als "sehr schlecht" empfunden, berichtete Müller. Johann und Elisabeth Maisch, gebürtige Schamper, die seit 1978 eine Bratwurstbude betreiben und Gründungsmitglieder des Landsberger Christkindlmarkts sind, hatten sich in einem Brandbrief an die Stadtverwaltung gewandt. Sie mussten von der Ludwigstraße auf den Infanterieplatz umziehen.

Am Roßmarkt waren die Fieranten mit dem Besucheraufkommen eher unzufrieden. Foto: Thorsten Jordan

Die Fraktionen im Stadtrat hatten zum Teil Stimmungsbilder bei den Besucherinnen und Bürgern eingeholt. Laut Christoph Jell (UBV) würden 90 Prozent das Festhalten an einer Ausweitung des Markts begrüßen. Künftig sei man in der kalten Jahreszeit vielleicht froh darüber, größere Abstände halten zu können, mutmaßte Stadtrat Karl Egger (Grüne). Die auswärtigen Gäste sollten allerdings ermutigt werden, die Möglichkeit eines Rundgangs wahrzunehmen. Zudem begrüßte Egger den Vorschlag der Verwaltung, dass für Fieranten auf dem Infanterieplatz und dem Roßmarkt die Standgebühren reduziert werden sollen.

Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) gab zu bedenken, dass der Christkindlmarkt nicht nur für die Besucherinnen und Besucher organisiert werde. Es müssten unbedingt auch die Interessen der Fieranten einbezogen werden. Händler hätten sich den Markt einst ausgedacht und es sollte dort auch Geld verdient werden. Bredschneijder plädierte für eine "maßvolle Erweiterung", bei der die Tradition beachtet werde. "Wir sollten uns hüten zu entscheiden, wer wo steht." Bei der Vergabe sollte jedoch die alte Verteilung der Standplätze eine Rolle spielen. Für neue Händler bestehe die Möglichkeit, an anderer Stelle "eine Marke" aufbauen.

Im Stadtrat gibt es einige Verbesserungsvorschläge

Auch Harry Reitmeier (CSU) wünschte sich etwas mehr Berücksichtigung für die Etablierten und hatte weitere Verbesserungsvorschläge: So könnten die Buden an Freitagen sowie Samstagen länger geöffnet bleiben und jene vor dem Historischen Rathaus in einer U-Form angeordnet werden. Seine Fraktionskollegin Petra Kohler-Ettner (CSU) schlug ein Rotationsprinzip vor: So würden die Standorte der Fieranten jährlich wechseln.

Jonas Pioch (Landsberger Mitte) sieht das neue Konzept kritisch. Infolge der Erweiterung habe er beim vergangenen Christkindlmarkt "die Heimeligkeit deutlich vermisst". Zudem nähmen die Ausstellungsflächen für das weihnachtliche Handwerk ab. Pioch sprach sich für eine Quotierung aus, nach der nur noch ein Drittel der Stände Essen beziehungsweise Getränke anbieten sollten. Pioch stimmte letztlich als Einziger nicht dafür, dass der Christkindlmarkt in diesem Jahr erneut auch auf dem Roßmarkt und auf dem Infanterieplatz stattfinden soll.

Ernst Müller äußerte sich nach der Diskussion zur Verteilung der Buden. Demnach werde darauf geachtet, dass sich die Stände der Gastronomen relativ nah an deren Gaststätten befänden. Es werde also nach logistischen Gesichtspunkten vorgegangen und nicht "nach Nase" entschieden. Außerdem stellten die Wirtinnen und Wirte auch ihre Toiletten zur Verfügung. "Willkür und Bevorzugung finden nicht statt", sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Beim neuen Konzept sieht sie noch Verbesserungspotenzial. So sollen die einzelnen Plätze in diesem Jahr einheitlicher erscheinen, womit sich eine optische Verbindung ergebe. Es werde beleuchtete und gut platzierte Hinweisschilder geben. Zudem sei es das Ziel, an Senioren- oder Familientagen "etwas Besonderes" zu bieten.