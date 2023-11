In Penzing wird über die Zukunft des autonomen Fahrens diskutiert

ADAC, Technische Hochschule Augsburg und die Firma INYO wollen kooperieren. Sie haben dabei den ländlichen Raum im Blick.

Mehrere Experten diskutierten im Rahmen der Fachtagung „Autonomes Fahren im ländlichen Raum“ im ADAC Testzentrum Mobilität in Penzing. Veranstalter war neben dem ADAC „Bayern Innovativ“, das Innovationsnetzwerk des Freistaats Bayern. Im Mittelpunkt standen Fahrzeugkonzepte und Software, Zulassungsfragen sowie Betriebsmodelle und technische Aufsicht, teilt der ADAC in einer Pressemeldung mit.

Prof. Carsten Markgraf vom Technologietransferzentrum (TTZ) Landsberg der Technischen Hochschule Augsburg und Markus Zwick von der INYO Mobility GmbH stellten NeMo.bil vor – ein schwarmfähiges Mobilitätssystem für den ländlichen Raum. Im Rahmen dieses Projekts entwickele INYO das autonom fahrende, drei Meter lange Ultraleichtfahrzeug NeMo.Cab, das die ersten und letzten Meilen der Personenbeförderung bedienen soll.

Gemeinsam mit dem ADAC gaben die Technische Hochschule Augsburg und INYO die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Letter of Intent) bekannt: Die drei Partner planen eine Kooperation auf dem Feld „Automatisierte Fahrzeuge für Mobilitätsanwendungen im ländlichen Raum“. Der ADAC kann laut Pressemeldung neben der Infrastruktur im Testzentrum Mobilität unter anderem seine Expertise in der Testentwicklung für Assistenzsysteme und automatisiertes Fahren sowie sein großes Netzwerk an Partnern aus Forschung, Wirtschaft und Wissenschaft einbringen.

Am TTZ Landsberg wird geforscht und entwickelt

Das TTZ Landsberg der Technischen Hochschule Augsburg kann vorwiegend seine Expertise in der Forschung und Entwicklung von automatisierten Fahrzeugen beisteuern, INYO seine Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von autonomen Leichtbaushuttles einbringen. Gemeinsam sollen im Testzentrum Mobilität in Penzing etwa das Konzept eines energie- und ressourceneffizienten Mobilitätssystems für die erste und letzte Meile entwickelt, die technischen Anforderungen hinsichtlich Funktion, Absicherung und Schutz der Verkehrsteilnehmer definiert und Prototypen für automatisierte Shuttle-Fahrzeuge getestet werden.

Dr-Ing. Reinhard Kolke, Leiter Test und Technik beim ADAC, betont die Bedeutung des autonomen Fahrens: „Das autonome Fahren bietet im ländlichen Raum große Chancen. Schon heute fallen Buslinien wegen Fahrermangel aus. Fahrerloses Fahren kann hier einen Beitrag leisten, um den Zugang zur Mobilität auch im ländlichen Raum für alle sicherzustellen.“

Autonomes Fahren soll im öffentlichen Nahverkehr helfen

Weitere Impulse kamen im Rahmen der Fachtagung von Dr. Thomas Huber von DB Regio Bus. Er zeigte mögliche Anwendungsbeispiele für autonomes Fahren bei der Deutschen Bahn auf und unterstrich, dass es um die Autonomisierung des gesamten ÖPNV-Ökosystems gehe und nicht nur um den Einsatz von On-Demand-Fahrzeugen. Prof. Christian Arbinger von DiMOS Operations betonte, dass es nicht reiche, einzelne Fahrzeuge mit Sensorik auszustatten. Für wirtschaftliche automatisierte Mobilität sei es unerlässlich, die zu befahrenden Regionen zu vermessen und mit Sensorik auszustatten und die Daten Fahrzeughersteller-übergreifend zu nutzen. Christopher Ruzok von der Technischen Hochschule Ingolstadt wies auf die Herausforderung von Umwelteinflüssen auf das autonome Fahren hin. Auch bei starkem Regen oder grellem Sonnenlicht müsse die Technik funktionieren. (AZ)