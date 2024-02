Landsberg

18:01 Uhr

Integrationsgipfel des Landratsamts Landsberg: Es gibt noch viel zu tun

Plus Etwa 3000 Geflüchtete leben derzeit im Kreis Landsberg. Wie deren Integration verbessert werden kann, ist Thema eines Gipfels, zu dem das Landratsamt eingeladen hat.

Von Christian Mühlhause

Rund 3000 Geflüchtete leben derzeit im Landkreis Landsberg, davon kommen etwa 1400 aus der Ukraine. Das Landratsamt Landsberg lud am Samstag zu einem Integrationsgipfel ein, um über den Istzustand bei dem Thema und Verbesserungsmöglichkeiten zu reden. Es ging um die Themen Bildung, Integration in die Arbeitswelt und Gesellschaft, die Wertevermittlung und -akzeptanz sowie die Themen Sicherheit und öffentliche Ordnung.

Stephan Mies, Sachgebietsleiter Integration und Asylangelegenheiten beim Landratsamt, bezeichnete die Lage mit Blick auf in Wohnungen lebenden Geflüchteten als ruhig. Die ehrenamtlichen Helfer leisteten überall wichtige Arbeit. In den vergangenen Monaten gab es vor allem in Penzing – auf dem Fliegerhorst befindet sich die zentrale Flüchtlingsunterkunft mit derzeit 650 Personen – immer wieder kritische Stimmen zum Verhalten eines Teils der Bewohnerinnen und Bewohner. Landsbergs Polizeichef Thomas Rauscher, er war Samstag auch anwesend, hatte vergangenen Monat im Gemeinderat informiert, dass Penzing mit Blick auf die Statistik ein sicherer Ort sei. Der Rat entschied in der Sitzung, dass künftig die Sicherheitswacht unterwegs sein soll, um das Sicherheitsgefühl zu stärken.

