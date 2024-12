Jahresabschlussfeier mit Königsproklamation

Zur jährlichen Abschlussfeier mit Königsproklamation der Königlich privilegierten Feuerschützen-Gesellschaft Landsberg am Lech konnte 1. Schützenmeister Gilbert Daniel zahlreiche Mitglieder mit Angehörigen in der Waldwirtschaft in Sandau begrüßen. Als Vorwort gab 1. Schützenmeister Daniel eine kurze Rückschau auf das vergangene Jahr mit all seinen Geschehnissen.

Die Entwicklung des Vereins - mit seinen jetzt über 600 Mitgliedern - bezeichnete er als stabil und sehr erfreulich. Seinen Dank richtete er weiterhin an die Durchführenden der verschiedenen Schießveranstaltungen und an die Allgemeinheit für die gute Zusammenarbeit im Sinne der Schützengesellschaft. Im Anschluss folgten die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft in der FSG, im BSSB und im DSB. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Eberhard Voelzke aus Landsberg geehrt. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Thomas Mauthe, Stefan Rotthart und Martin Ruf, alle aus Landsberg, geehrt. Für 40 Jahre gab es Ehrungen für Wolfgang Klein aus Kaltenberg, Bernhard Weinzierl aus Penzing, Roland Schmidt aus Kaufering und Lorenz Kranz aus Dachau. Zum Schluss wurden weitere Ehrungen für 25 Jahre Mitgliedschaft vorgenommen.

Es folgte der erste Höhepunkt des Abends mit der Bekanntgabe des Ergebnisses des Jugendkönigsschießens. Neue Jugendkönigin wurde Johanna Christensen aus Penzing. Weitere Jugendkönige wurden nicht gekürt. Als absoluter Höhepunkt begann die Proklamation des neuen Schützenkönigs. Traditionell wurde wieder mit einem historischen Feuerstutzen stehend freihändig geschossen. Mit einem gelungenen Königsschuss erzielte dies zum mehrfachen Male Wolfgang Mayr aus Walleshausen. Wurstkönig wurde Mario Ehelechner aus Landsberg am Lech, vor Brezenkönig Torsten Fischer aus Thaining. Zum Ausklang der Veranstaltung bedankte sich 1. Schützenmeister Gilbert Daniel bei allen Mitgliedern und Angehörigen und wünschte eine gesegnete Weihnachten 2024.

