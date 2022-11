Kreis Landsberg zeichnet Träger seines Kulturförderpreises aus

Plus Der Kreis Landsberg vergibt seinen Kulturförderpreis. Vom beeindruckenden Chor über den vielseitigen Musiker bis zum integrativen Kunstprojekt reicht die Palette.

Die mit dem Kulturförderpreis des Landkreises Landsberg 2022 ausgezeichneten jungen Künstler bilden einen Querschnitt der Kunst ab. Sie kommen aus den Bereichen Musik, Film, Malerei, Chor und Kollektiv. Genauso bunt und vielfältig wurde die von Axel Flörke moderierte, öffentliche Preisverleihung im Landsberger Stadttheater. Wobei einer, wenn nicht der Höhepunkt gleich zu Beginn gesetzt wurde.