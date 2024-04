Jubiläum in Landsberg: Bands und Fakten zum Nightgroove

Das Kneipen- und Musikfestival findet heuer zum 20. Mal statt. Die Besucher erwartetet ein abwechslungsreiches Programm.

Das Landsberger Nightgroove feiert Jubiläum. Zum 20. Mal findet es heuer statt. Termin ist Samstag, 6. April. Das Kneipen- und Musikfestival lockt alljährlich nicht nur Einheimische in die Altstadt mit ihren zahlreichen Bars, Kneipen, Clubs und Restaurants, sondern auch Gäste aus der Umgebung. Zum Jubiläum gibt es 16 Live-Bands und sechs DJs an insgesamt 18 Locations zu hören und zu sehen.

Christopher Dietz von Veranstalter werk :b events aus Nürnberg ist eigenen Angaben zufolge stolz auf die lange Tradition und den Zuspruch, den der Nightgroove Jahr für Jahr in Landsberg erhält. Seine Premiere feierte der Nightgroove in Landsberg im Jahr 2001, also vor 23 Jahren. Im vergangenen Jahr, zur 19. Auflage, kamen gut 4000 Musikfans in die Innenstadt zum Schlendern, Tanzen, Mitsingen und Grooven. „Der Nightgroove ist seit Jahren ein Herzensprojekt von werk :b. Wir kommen sehr gerne hier her, haben sehr gute Kontakte zu vielen Locations und sind auch privat sehr eng mit dem Ort und den Menschen hier verbunden." Auf die 20. Auflage des Festivals freue man sich daher ganz besonders.

Im Moritz und im Sommerkeller darf länger gefeiert werden

Das Gros der Locations öffnet am Samstag, 6. April, um 19 Uhr. Zur selben Zeit setzt sich die Marching-Band Münchener Ruhestörung als Waking Act in Bewegung und macht den gesamten Abend über die Landsberger Altstadt unsicher. Showbeginn ist allerorts um 20 Uhr, bis 1 Uhr darf gefeiert und getanzt werden. Die beiden Locations Moritz und Sommerkeller, in denen länger gefeiert werden darf, starten zwei Stunden später, haben dann aber bis in die Morgenstunden geöffnet.

"'Der goldene Reiter feat. Peter Candy" ist heuer wieder im "Zim-mer" an der Karolinenbrücke anzutreffen. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Tickets können in Landsberg bei Sport2000, im Autohaus Schaller und im Reisebüro Vivell sowie online unter www.nightgroove.de erworben werden. Die Karte kostet 15 Euro. Sollte es am Abend des 6. April noch Restkarten geben, werden diese an den Locations für jeweils 20 Euro angeboten. Mehr Informationen zu den Künstlern, den Acts und dem Landsberger Jubiläums-Nightgroove gibt es auf der Homepage sowie auf Facebook und Instagram.

Und das ist das Programm:

Zim-mer: Hubert-von-Herkomer-Straße 73, Der goldene Reiter feat. Peter Candy (70er, 80er, NDW, Alltime Classics)

73, (70er, 80er, NDW, Alltime Classics) Das Foyer: Schlossergasse 381, Troubleshooters (Funk & Blues, 60er, 70er, 80er, Neuzeit)

Schlossergasse 381, (Funk & Blues, 60er, 70er, 80er, Neuzeit) Cafe Bar Maxx: Hintere Salzgasse 6, pa-sponky (Cover- und eigene Songs)

Hellmairs: Georg-Hellmair-Platz 169A, Felicia Peters (ehemalige „ The Voice of Germany “ Teilnehmerin, diverse Genres)

Georg-Hellmair-Platz 169A, (ehemalige „ “ Teilnehmerin, diverse Genres) Moritz: Waitzinger Wiese 2, ab 22 Uhr, ab 21 Jahren, DJ Soukup (Hits der 90er, 2000er, 2010er, Charts, HipHip, House & Latin)

Waitzinger Wiese 2, ab 22 Uhr, ab 21 Jahren, (Hits der 90er, 2000er, 2010er, Charts, HipHip, House & Latin) Foyer Rathaus: Hauptplatz 152, Boogieman’s Friend Duo (Blues, Boogie Woogie, Rock’n Roll)

Hauptplatz 152, (Blues, Boogie Woogie, Rock’n Roll) Principe : Schulgasse 296c, Karibik Tropical (Merengue, Bachatas, Salsa, Mambo, Cha-Cha-Cha)

Schulgasse 296c, (Merengue, Bachatas, Salsa, Mambo, Cha-Cha-Cha) Säulenhalle: Schlossergasse 381, Haubentaucher (Rock, Pop, Charts)

Schlossergasse 381, (Rock, Pop, Charts) Sommerkeller: Igling, ab 22 Uhr, ab 20 Jahren, DJ Team Sommerkeller (Rock, Pop, Dance, Club- und Partysound auf 4 Areas)

Igling, ab 22 Uhr, ab 20 Jahren, (Rock, Pop, Dance, Club- und Partysound auf 4 Areas) Sonderbar: Herzog-Ernst-Straße 179a, The Cadcatz (Rock ’n’ Roll, 50er, 60er)

179a, (Rock ’n’ Roll, 50er, 60er) Zum Trödler: Hintere Mühlgasse 209, Jaam (Discofox, Rumba, Cha Cha, Jive, Rock 'n‘ Roll)

Wie beim Nightgroove 2017 tritt die Band Jaam beim Nightgroove in Landsberg im Trödler auf. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)