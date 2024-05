Landsberg

Junge Menschen feiern am Lechufer und hinterlassen viel Müll

Am Lechufer an der Von-Kühlmann-Straße haben Feiernde erneut eine Menge Müll hinterlassen.

Von Dominik Stenzel

Zahlreiche junge Menschen versammeln sich am Freitag am Lechufer an der Von-Kühlmann-Straße. Erneut wird eine Menge Müll zurückgelassen.

Das Lechufer an der Von-Kühlmann-Straße ist nicht nur am Lumpigen Donnerstag ein beliebter Treffpunkt unter jungen Menschen. Ab Freitagnachmittag feierten dort zahlreiche Schülerinnen und Schüler, nachdem sie ihre letzte Abschlussprüfung geschrieben hatten. Und erneut wurde – auch im Bereich des Fußwegs – eine Menge Müll liegen gelassen, inklusive zerbrochener Flaschen. Auch der Gehweg war am Samstagmorgen vermüllt. Foto: AZ Ein Leser hat sich deswegen verärgert an unsere Redaktion gewandt. „Trotz großer blauer Müllsäcke, die offenbar mitgebracht worden sind, wurde die Naturflächen wieder einmal massiv vermüllt“, schreibt er. Auf diesen Missstand müsse aufmerksam gemacht und der Gesellschaft damit der Spiegel vorgehalten werden. Die Feierlichkeiten an sich sind offenbar friedlich abgelaufen. „Mir sind keine Vorfälle bekannt“, sagt ein Sprecher der Polizeiinspektion Landsberg auf Nachfrage. Das Lechufer ist besonders bei jüngeren Menschen ein beliebter Treffpunkt, um zu feiern. Foto: AZ Am Lumpigen Donnerstag im Februar hatten sich dieses Jahr in der Spitze bis zu 600 Menschen am Lechufer aufgehalten – und noch deutlich mehr Müll hinterlassen als am Freitag. Der Landsberger Bauhof war lange damit beschäftigt, die zurückgelassenen Flaschen und sonstigen Abfälle zu beseitigen. Lesen Sie dazu auch Landsberg Plus Das Müllproblem rund um den Lumpigen wird gravierender

