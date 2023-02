Kabarettist trifft auf Ministerin beim BDS-Lichtmessempfang

Plus Der Bund der Selbstständigen lädt zum Lichtmessempfang nach Landsberg. Wolfgang Krebs und Ulrike Scharf sind prominente Gäste.

Beim Lichtmessempfang des Bunds der Selbstständigen im Festsaal des Landsberger Rathauses sorgte Kabarettist Wolfgang Krebs für gute Stimmung. Krebs und die Politikerin Ulrike Scharf plauderten aus dem politischen Nähkästchen. Wie die Chancen stehen, dass Bayern erstmals von einer Ministerpräsidentin regiert wird.