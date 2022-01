Falsche Atteste? Anklage gegen Arzt aus Kaufering erhoben

Plus Ein Arzt aus Kaufering soll in der Pandemie massenhaft falsche Befreiungsatteste ausgestellt haben. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage. Wie es nun weitergeht.

Ein Arzt aus Kaufering soll in der Corona-Pandemie massenhaft falsche Masken-Befreiungsatteste ausgestellt haben (LT berichtete mehrfach). Wie unsere Redaktion nun erfahren hat, hat die ermittelnde Staatsanwaltschaft inzwischen Anklage vor dem Landsberger Amtsgericht erhoben. Was dem Mediziner nun droht.