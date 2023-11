"Nur die Spitze des Eisbergs": Arzt erhält Bewährungsstrafe für falsche Attests

Plus Nach Beweisaufnahme und sechs Verhandlungstagen spricht das Gericht ein deutliches Urteil gegen den Arzt aus Kaufering, der ohne Untersuchungen Atteste ausgestellt haben soll.

Waren es über 4700, 117, 113 Fälle – oder war es etwa kein einziges falsches Attest? Am Ende reichte die Beweislast, um einem Arzt und bekannten Kritiker der Corona-Maßnahmen aus Kaufering 112 fälschlich ausgestellte Maskenbefreiungen nachzuweisen.

Das Schöffengericht des Landsberger Amtsgerichts verkündete eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Das Gericht ist überzeugt: In 112 Fällen habe der Arzt Atteste ohne Untersuchung ausgegeben. "Die Patienten wollten kein rechtliches Nullum, sondern explizit ein Attest", sagte Richterin Katrin Prechtel und wies darauf hin, dass das Gericht sich nicht mit der Schädlichkeit von Masken auseinandersetze, sondern mit dem Vorwurf, ob die Patienten vor dem Ausstellen der Zeugnisse untersucht wurden. Eine gute Sozialprognose hätte sich positiv auf das Strafmaß ausgewirkt. Wiederholungsgefahr sei nicht gegeben. Die Freiheitsstrafe ist zur Bewährung von drei Jahren ausgesetzt. Das Berufsverbot ist aufgehoben. "Sie wollten Menschen helfen, haben aber dabei nicht Ihrer Sorgfaltspflicht genügt", war der nüchterne Schlusssatz der Vorsitzenden Richterin zum Abschluss der Urteilsverkündung. Vom Verurteilten gab es hierfür kurzen Applaus, wohl ironischer Natur.