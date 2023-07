Keramikkunst und Ritterkämpfe locken nach Landsberg und Kaltenberg

Nach dem Landsberger Ruethenfest steht das nächste große Veranstaltungswochenende an. Was in Landsberg und Kaltenberg geboten ist.

Das Landsberger Ruethenfest ist am Sonntag nach fünf Festtagen ausgeklungen, doch an Durchschnaufen ist in der Stadt nicht zu denken. Die nächste große Veranstaltung steht am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juli, an: der Süddeutsche Töpfermarkt in der Grünanlage zwischen Karolinenbrücke und Herkomerpark. Zudem endet in Kaltenberg das Ritterturnier. Wir bieten einen kurzen Überblick über die beiden Ereignisse.

Der Süddeutsche Töpfermarkt findet am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juli, jeweils von 10 bis 18 Uhr entlang der St.-Laurent-du-Var-Promenade in Landsberg statt. Zwischen Vater Lech an der Karolinenbrücke und den Herkomeranlagen entsteht eine einzigartige „Töpferallee“, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. Eingerahmt von alten Bäumen, mit Blick auf das Lechwehr und die historische Altstadt biete der Platz das ideale Umfeld für die Keramikkünstler und ihre Objekte.

Rund 40 Handwerkerinnen und Handwerker stellen in Landsberg aus

Rund 40 Handwerkerinnen und Handwerker aus ganz Deutschland und den Nachbarländern präsentieren am Wochenende ihre Töpfereien, Keramiken und Kunstwerke. Das vielfältige Angebot umfasst Unikate, Gefäße, Figuren, Gartenkeramik und Schmuck in verschiedenen Formen, Bemalungen und Glasierungen. Besonderer Wert wird laut Pressemeldung der Stadt auf qualitativ hochwertige Produkte gelegt.

Ob die Wildschweine von M&K Keramik auch heuer in Landsberg zu Gast sind? Das Foto stammt aus dem Jahr 2021. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Eingerahmt wird der Süddeutsche Töpfermarkt von einem bunten Rahmenprogramm. Junge Künstler und Künstlerinnen können ihrer Fantasie freien Lauf lassen und Pflanzenstecker selbst gestalten. Sie werden von Keramikern professionell betreut, unterstützt und zur Kreativität angeleitet. Keramikbegeisterte haben die Möglichkeit, bei den Rakubrand-Vorführungen mehr über diese besondere Form der Keramik zu lernen. Typisch für einen Rakubrand ist das Rissnetz in der Glasur, Craquelée genannt. Hervorgerufen wird es durch den Temperaturschock und eine Kohlenstoffeinlagerung beim Räuchern.

Am Samstag, 29. Juli, wird um 14 Uhr der Adam-Vogt-Preis für einen außergewöhnlichen Kunstgegenstand verliehen. Der Preis ist nach Adam Vogt, einem Kunsttöpfer und Hafner benannt, der im 17. Jahrhundert in Stoffen lebte. Er schuf unter anderem die beiden Prunköfen im Rathaus von Augsburg. Im vergangenen Jahr ging der Preis an den Kunstkeramiker Jürgen Kretzschmar aus Beuren-Balzholz im Kreis Esslingen.

Lesen Sie dazu auch

Für musikalische Stimmung auf dem Marktgelände sorgen am Samstag die Schöffeldinger Musikanten. Gemütlich wird es am Sonntag ab 10.30 Uhr beim Jazz-Frühschoppen mit der 12th Street Jazz Connection. Nachmittags sorgt Leonhard Gutmair an seiner Drehorgel für musikalische Begleitung. Natürlich wird am ganzen Wochenende für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt: von bayerischen Spezialitäten bis zu Räucherfisch-Semmeln, Pizza und süßen Leckereien.

Beim Süddeutschen Töpermarkt in Landsberg stellen heuer rund 40 Handwerkerinnen und Handwerker aus. Foto: Julian Leitenstorfer

Beim Kaltenberger Ritterturnier steht der Endspurt an

Endspurt heißt es beim Kaltenberger Ritterturnier. Laut Pressesprecher Markus Wiegand habe sich an den vergangenen Wochenenden gezeigt, dass die Menschen einfach Lust auf Kaltenberg und einen besonderen Tag im Mittelalter haben. Die Show in der Arena werde gefeiert, vor den Bühnen getanzt und gesungen. In den mittelalterlichen Lagern interagieren Darsteller und Publikum und suchen ihren Lieblingsritter oder die Prinzessin aus der Show. „Ein besonderes Lob gibt es von vielen Seiten für das leckere Essen“, so Wiegand.

„Und jetzt freuen wir uns auf das Finale“, sagt der Pressesprecher. Freitag, 28. Juli, bis Sonntag, 30. Juli, stehen die letzten Turniertage der Spielzeit 2023 an. Wer das Kaltenberg-Vergnügen erleben möchte, sollte sich das Nachtturnier am Freitagabend nicht entgehen lassen. In der Dunkelheit der Sommernacht werde das Turnier in der Arena dank der Licht- und Pyro-Effekte zu einem spektakulären Ereignis. An den drei Tagen besteht die letzte Chance, den atemberaubenden Kampf zwischen Ritter Melwas und Ritter Seyfried in der Arena live zu verfolgen.

Beendet wird am Sonntag, 30. Juli, um 12 Uhr auch die Wahl zum Gauklerkönig 2023 beim Kaltenberger Ritterturnier. Der Ausgang liegt in der Hand unserer Leserinnen und Leser. Die können nicht nur ganz demokratisch ihre Stimme abgeben, sondern dabei sogar etwas gewinnen. Wer bei der Wahl abstimmt, kann für 2024 ein Fest mit Freunden in Kaltenberg für zehn Personen gewinnen. Der Preis beinhaltet die Eintrittskarten und ein Rittermahl mit Essen und Getränken für insgesamt zehn Personen.