Landsberg

vor 50 Min.

Reischer Talweg: Kindergarten wird erst im Januar fertig - Eltern verzweifeln

Plus Der Start der neuen Kindertagesstätte am Reischer Talweg in Landsberg wird erneut verschoben. Wo die Kinder stattdessen betreut werden und warum manche Eltern verzweifelt sind.

Von Sandy Kesner

Schlechte Nachrichten für Eltern, deren Kinder eigentlich in der neuen Kindertagesstätte am Reischer Talweg in Landsberg betreut werden sollten. Wie die Stadt als Bauherrin und das Bayerische Rote Kreuz als Träger der Tagesstätte mitteilen, muss der Bezug auf den 9. Januar 2023 verschoben werden. Die Betreuung der Kinder in den Interimslösungen am Schlossberg sowie in der Kindertagesstätte Regenbogen bleibt bis dahin bestehen. Was eine Kindergartenmutter dazu sagt und vor welchen Problemen Eltern stehen.

