Kleinkraftrad übersehen: Fahrerin wird leicht verletzt

Am Donnerstagvormittag bog ein 56-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Landsberg mit seinem Pkw von der Ziegleistraße nach links in die Münchener Straße in Landsberg und übersah dabei eine Kleinkraft-Fahrerin und prallte mit dieser zusammen. Die 52-jährige Fahrerin des Kleinkraftrads aus dem südlichen Landkreis Landsberg zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2200 Euro. (AZ)

