Landsberg

19.07.2022

Landsberg: Kommt ein Alkoholverbot am Lech?

Die Unterführung der Karolinenbrücke am Postberg in Landsberg ist ein beliebter nächtlicher Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene. Weil es bei den Feiern immer wieder zu Straftaten und Vermüllung gekommen ist, erwägen Polizei und Stadt jetzt ein nächtliches Alkoholverbot in diesem Bereich.

Plus Während der Corona-Pandemie feiern Jugendliche und junge Erwachsene auf öffentlichen Flächen in Landsberg. Ruhestörung und Gewalttaten halten die Polizei auf Trab. Jetzt soll eine Verordnung die Feiern eindämmen.

Von Thomas Wunder

Als während der Corona-Pandemie Kneipen und Diskotheken schließen mussten und auch private Partys aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht stattfinden durften, drängten Jugendliche und junge Erwachsene nach draußen. In Landsberg feierten sie oft bis spät in die Nacht am Peter-Dörfler-Weg, später auf der Westseite der Karolinenbrücke oder auf dem Lady-Herkomer-Steg. Beschwerden über Ruhestörungen, betrunkene und gewalttätige junge Menschen waren an der Tagesordnung. Damit es dazu in Zukunft nicht mehr kommt, erwägt die Stadt den Erlass einer Verordnung über ein Alkoholverbot auf öffentlichen Flächen. Am Mittwochabend berät der Stadtrat darüber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen