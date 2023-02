Kommt in der Landsberger Altstadt der Strom bald vom Dach?

Plus Auf den Dächern in Landsbergs Altstadt könnten bald PV-Anlagen installiert werden. Der Stadtheimatpfleger fordert Fingerspitzengefühl und klare Leitlinien.

Bisher durften auf den vornehmlich roten Ziegeldächern der Landsberger Altstadt keine Photovoltaikanlagen installiert werden, doch das könnte sich bald ändern. Weil die bayerische Staatsregierung das Denkmalschutzgesetz entsprechend lockert, stellte die Stadtverwaltung bereits eine Anpassung der Altstadtsatzung in Aussicht. Stadtheimatpfleger Dr. Stefan Paulus und die Landsberger Energie Agentur (Lena) fordern, dabei mit Fingerspitzengefühl vorzugehen.