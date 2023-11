Kreis Landsberg zeichnet Künstlerinnen und Künstler mit Kulturförderpreis aus

Während Betty Baldauf alias CAIVA per Video dazugeschaltet wird, nehmen drei weitere junge Menschen aus dem Landkreis Landsberg Kulturförderpreise entgegen.

Kunst ist vielseitig und vielschichtig, Kunst unterhält, eckt an, rüttelt wach, weist auf Missstände hin oder ist ganz einfach und banal, angenehmer, aktiver oder passiver Zeitvertreib. Vor allem die Vielseitigkeit von Kunst und die Tatsache, dass deren Interpretation zuweilen Auslegungssache ist, machte die diesjährige festliche Verleihung des Kulturförderpreises 2023 des Landkreises Landsberg besonders deutlich. Im Stadttheater, in dem nicht alle Plätze besetzt waren, präsentierten drei Frauen und ein Mann die Kunst, der sie sich zum Teil schon seit frühester Kindheit verschrieben haben und die sie auch in Zukunft begleiten wird. Die Vielfalt der Kultur müsse unbedingt erhalten bleiben, betonte BR-Moderator Thorsten Otto, der flott und unterhaltsam durch den Abend führte – und sehr zum Amüsement des Publikums, bei Bedarf auch mal kurz vom strengen Programmablauf abwich.

56 Bilder Die Verleihung des Landsberger Kulturförderpreises Foto: Thorsten Jordan

Das sind die Preisträger für den Kulturförderpreis

Eröffnet wurde die Gala von Preisträgerin Amy Bippus. Gemeinsam mit Marianne Lösch am Flügel und dem Landsberger Jugendchor als Background trug sie ihr selbst komponiertes und getextetes Lied „Frieden heißt für mich“ vor, das heuer bereits einmal live zu hören war. Im anschließenden Gespräch mit Thorsten Otto erklärte die Preisträgerin, dass sie vorher mega nervös gewesen sei. Davon war dann allerdings nichts mehr zu spüren. Locker erzählte sie von ihrem Werdegang und dass sie mit ihrer Musik einfach „die Leute glücklich machen und auch Messages verbreiten“ wolle. Ihr großes Vorbild seit Kindertagen ist Katy Perry, verriet Amy Bippus. Deshalb würde sie auch das Vorprogramm der Sängerin einer Mitwirkung im Backgroundchor bei Ed Sheeran vorziehen, meinte sie auf die Frage von „Fee“ Otto. Mit einer Eigenkomposition, die sie selbst am Klavier begleitete und dem ABBA-Kulthit Mamma Mia zeigte die Landsbergerin weitere Facetten ihres Könnens.

Kulturförderpreis 2023 im Stadttheater: v.l. Moderator Thorsten Otto, Landrat Thomas Eichinger, Preisträgerin Essie Kramer (Design: Schwerpunkt Modedesign), Preisträgerin Amy Bippus (Gesang), Preisträger Nils Hegner (Tanz/Ballett), Thomas Krautwald (Sponsor Sparkasse Landsberg-Dießen), hinten: Preisträgerin Betty Baldauf alias CAIVA (Musik: Schwerpunkt elektronische Musik) Foto: Thorsten Jordan

„Alles ist wichtig in dem einen Moment der Bewegung.“ Dieses Zitat einer berühmten Tänzerin wolle sie Nils Hegner mit auf seinen weiteren Weg geben, sagte Beatrix Klein zu Beginn ihrer Laudatio für den Preisträger, den sie seit seinem vierten Lebensjahr begleitete. Nils sei von außerordentlich wachem, neugierigem Geist und mit viel Talent ausgestattet. Mit fünf habe er bereits die erste Prüfung mit ausgezeichnetem Erfolg absolviert – was auch für alle weiteren Prüfungen gelte. Bald habe der Junge bei Aufführungen kleine Solorollen übernommen, die mit der Zeit zu Hauptrollen wurden. Ein eingespieltes Video machte diese stete Entwicklung für das Publikum deutlich. Nils Hegner zeigte seine Kunst mit einer Variation aus dem klassischen Ballett „Napoli“ und einem modern dance Solo aus „Chroma“. Das folgende Gespräch mit dem Moderator war zwar nicht vorgesehen, jedoch dem Tänzer wichtig. Auf Ottos Frage, ob es denn nur Plan A gebe, also nach dem Studium eine Laufbahn als Tänzer, meinte Nils Hegner, nach dem Studium werde er tanzen. „Und wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr geht, dann würde ich gern die junge Frau Klein werden. Das wäre ein Traum.“

Designerin setzt sich auch mit aktuellen Krisen auseinander

Für Designerin Essie Kramer wurde die Laudatio als Video eingespielt. Tobias Langley Hunt ist ein langjähriger Wegbegleiter der jungen Frau, der ihre persönliche Entwicklung über die Jahre verfolgen konnte. Essie sei eine gute Beobachterin, die sich mittlerweile aus ihrer früheren, eher zurückhaltenden Art längst befreit habe. Sie sei heute kreativer und vielseitiger als zu Beginn ihrer Bekanntschaft. „Sie ist selbstbewusst und ihre Witze erzählt sie heute viel lauter als früher.“ Das Folgende mit Sätzen in jiddisch unterlegte Video „Essie Kramer – transdisziplinäre Designerin“ ließ vermutlich etliche Zuschauerinnen und Zuschauer ein wenig ratlos zurück. Thorsten Otto fragte nach der konkreten Botschaft dieser Bilder. Damit wolle sie eine Brücke zwischen Mode und Kunst schlagen, so Kramer. Dazu gehören auch die meist hohen Schuhe, mit denen sie Frauen wie auf einem Sockel präsentiere. Das gezeigte Video greife ihr Masterarbeit-Thema Angst auf. Angst sei abstrakt, absurd und könne sich wie auch das Jiddisch, nicht erschließen. Auf die Frage nach den aktuellen Entwicklungen in Israel, sagte Essie Kramer, der beste Weg aus der Krise sei Empathie.

Foto: Thorsten Jordan

Abschließend wurde es laut, fröhlich, begeisternd im Landsberger Stadttheter. Betty Baldauf, Künstlername CAIVA, ist eine Musikerin, die eine akustische Ausbildung vorweisen kann. Sie entdeckte Techno für sich und tourt seit zwei Jahren mit stetig wachsendem Erfolg durch die Lande. Auch am Abend der Kulturförderpreisverleihung war sie unterwegs: Sie bewegte die Teller in einem Club in Heilbronn, der sie als „eine der interessantesten Künstlerinnen der jungen Techno-Szene“ ankündigte. Zunächst berichtete Laudator Franz Hartmann, selbst Künstler und Initiator des Lechateliers, von der ersten gemeinsamen Veranstaltung, als Betty Live-Gesang und Saxophon mit Techno kombinierte. Sie schaffe Verknüpfungen mit anderen Künsten, sei voller Pläne und Ideen.

Betty Baldauf nächstes Jahr in Südamerika und Australien unterwegs

Die Ausgezeichnete selbst stellte ihre derzeitige Kunst in einer Art Erklärvideo mit vielen Einspielungen von Live Acts vor. Ihre Zukunft sieht CAIVA in vielen weiteren Auftritten mit aktuell „sehr wichtiger elektronischer Musik“ und als DJ. So sei im kommenden Frühjahr eine Tour nach Südamerika und Australien von ihrem in Paris beheimateten Management organisiert. Geplant sei auch eine Zusammenarbeit mit „Boiler Room“, einer Plattform zur Übertragung von Musik via Internet. Und als Tipp hatte die „waschechte Landsbergerin“ ihren Auftritt im Münchner Club „Rote Sonne“ - am 24. Dezember.