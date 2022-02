Landsberg

vor 5 Min.

Krieg in Europa: "Ich musste weinen, als ich die Nachrichten gesehen habe"

Plus Die russische Invasion in die Ukraine sorgt in Landsberg für Entsetzen. Eine junge Mutter hat Angst um ihre Familie. Was Politiker aus der Region zur Eskalation sagen.

Von Oliver Wolff

Wie viele andere Menschen hat auch Clarice Henry am Donnerstagmorgen auf ihr Smartphone geblickt und mit einem großen Schrecken die neuesten Entwicklungen in der Ukraine erfahren. Die 29-jährige Landsbergerin hat Wurzeln in jenem Land, das seit Donnerstag von Russland militärisch angegriffen wird. Sie sagt: „Eigentlich bin ich gar nicht der Typ dafür, aber ich musste weinen, als ich die Nachrichten gesehen habe.“ Dann habe sie ihre Eltern angerufen, die am Ammersee wohnen, und ihnen einen guten Morgen gewünscht. „Mein Vater antwortete gleich, der Morgen ist nicht gut. Spätestens da wusste ich, es ist real. Wir haben Krieg in Europa“, sagt Henry mit aufgeregter Stimme, während sie ihren achtmonatigen Sohn im Kinderwagen vor sich herschiebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen