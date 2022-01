Landsberg

vor 22 Min.

Kritik am Umgang mit den Demonstrationen in Landsberg

Plus Nach langem Hin und Her protestieren in Landsberg erstmals Gegendemonstranten gegen die Corona-Spaziergänger. Die Organisatoren der Gegendemonstration als auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann kritisieren das Vorgehen des Landratsamts.

Von Vanessa Polednia

Am Montagabend fand erneut ein unangemeldeter Protest der sogenannten Montagspaziergänger in Landsberg statt, die damit gegen die Corona-Maßnahmen demonstrierten. Einen erheblichen Unterschied gab es diesmal dennoch: Zum ersten Mal war eine Gegendemonstration zur gleichen Zeit angemeldet. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) rief mit Beginn der Versammlungen in einer Videobotschaft in den Sozialen Medien dazu auf, aufgrund der pandemischen Lage zu Hause zu bleiben. Gleichzeitig kritisierte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) das Vorgehen des Landsberger Landratsamts. Er äußerte sich im Gespräch mit unserer Redaktion zu den Vorkommnissen: „Eine nicht angemeldete Demonstration kann nicht Vorrang haben vor einer angemeldeten Demonstration. Das geht gar nicht.“

