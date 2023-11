Landsberg

vor 48 Min.

Kulturförderpreis: Die Musikerin Betty Baldauf startet durch

Plus Die junge Landsbergerin produziert elektronische Musik und legt auf. Das beschert ihr viele Termine und Auftritte.

Von Romi Löbhard

Es ist gar nicht so leicht, Betty Baldauf telefonisch zu erreichen. Die junge Landsbergerin ist häufig unterwegs und das oft im Ausland, mit entsprechend höheren Telefonkosten. Oder sie ist im Tonstudio und produziert Neues – Handy-Töne stören da nur. Betty Baldauf, Künstlername CAIVA, produziert elektronische Musik und legt in Clubs auf. Und obwohl sie damit erst vor zwei Jahren so richtig angefangen hat, geht ihre Bekanntheit schon durch die Decke. „Im Durchschnitt werde ich pro Monat für acht bis zwölf Auftritte gebucht“, erzählt sie beispielsweise. Den Kulturförderpreis 2023 des Landkreises Landsberg, mit dem sie für ihre besondere Kunst ausgezeichnet wird, konnte sie am Festabend im Stadttheater aufgrund eines Termins nicht persönlich entgegennehmen.

Betty Baldauf ist in Landsberg aufgewachsen, durchlief hier Grundschule und Gymnasium. Die Musik war stets wichtig. Sie spielte Saxofon im Bambini Blasorchester der Stadtjugendkapelle. Am Musikinstitut Landsberg hatte Betty Gitarrenunterricht, „erst bei Martin Fuchs, dann bei einem spanischen Lehrer, dessen Namen ich vergessen habe. Kurze Zeit hatte ich auch Klavierunterricht, dass meiste jedoch brachte ich mir an dem Instrument autodidaktisch bei.“ Die Musik beziehungsweise Musik machen sei für sie immer Ausgleich, Entspannung, herunterkommen gewesen, so die 25-Jährige. „Im Gymnasium habe ich gerade aus diesen Gründen in der Oberstufe das Fach Musik abgewählt.“

