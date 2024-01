Kundgebung gegen rechts: 2500 Menschen demonstrieren in Landsberg

Bei einer Demonstration gegen Rechtsextremismus auf dem Hellmairplatz ist der Andrang riesig. Die Polizei zieht ein positives Fazit.

Der Hellmairplatz in der Landsberger Innenstadt war rappelvoll, als dort am Samstagmittag eine große Kundgebung gegen Rechtsextremismus startete. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten Schilder in die Höhe, schwenkten Regenbogen- und Europaflaggen. Auf einer großen Bühne hielten mehrere Vertreter aus Kommunalpolitik und Gesellschaft teils emotionale Reden.

Von viel Applaus und Zuspruch war etwa gleich der erste Beitrag der Kauferinger Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel (Grüne) begleitet, die die Partei Alternative für Deutschland (AfD) kritisierte: „Wer unsere Demokratie angreift, der greift uns alle an“, sagte sie. Sie forderte die Menge auf, Haltung zu zeigen – „kein Schweigen mehr, kein Beschönigen mehr und kein Relativieren mehr.“ Emotional wurde Landsbergs Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder ( SPD). Angesichts der hohen Teilnehmerzahl habe er Gänsehaut am ganzen Körper. „Wir setzen ein Signal, dass wir ein gutes, ein freies, ein demokratisches Land wollen und das nicht hergeben.“

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten Schilder mit ihren Botschaften in die Höhe. Foto: Christian Rudnik

Die Polizei Landsberg zieht ein durchweg positives Fazit

Bundesweit gehen dieser Tage Hunderttausende Menschen auf die Straßen, um für Demokratie und gegen Rechtsextremismus einzustehen. Ausgelöst wurden die Proteste durch einen Bericht des Recherchenetzwerks Correctiv über ein Treffen in Potsdam, an dem auch Politiker der AfD und Rechtsextreme teilnahmen. In Landsberg sind die Organisatoren bei der Anmeldung von 250 Teilnehmenden ausgegangen. Am Ende waren es zehnmal so viele: Die Polizei gehe von etwa 2500 Demonstrierenden aus, sagte Thomas Rauscher, der Leiter des Landsberger Dienststelle, vor Ort. Kurz vor Ende der Kundgebung hätten die anwesenden Beamtinnen und Beamten noch keinen einzigen Einsatz gehabt. „Es ist alles ruhig und friedlich, wir haben auch keine Überfüllungsgefahr gesehen“, so Rauscher.

Landsbergs Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder, Pfarrer Thomas Lichteneber, Diakon Harald Walter und Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger gedachten an der Neuen Bergstraße den Opfern des Nationalsozialismus. Foto: Christian Rudnik

Am 27. Januar gilt seit 1996 auch als nationaler Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Vertreter der Stadt Landsberg und des Markts Kaufering legten am Samstag um 11 Uhr – also eineinhalb Stunden vor Beginn der Demo am Hellmairplatz – in einer schlichten Zeremonie am Mahnmal an der Neuen Bergstraße in Landsberg einen Gedenkkranz nieder. Damit erwiesen sie den vielen Opfern des Nationalsozialismus im Raum Landsberg und Kaufering die Ehre.

Hohen Besuch gab es am Samstag zudem in der Bäckerei Immel an der Iglinger Straße. Dort frühstückte am Vormittag der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Söder war offenbar auf dem Weg zur CSU-Klausur im Kloster Irsee.

Lesen Sie dazu auch

Ausführliche Berichte zur Demo am Hellmairplatz und zur Gedenkveranstaltung an der Neuen Bergstraße folgen.