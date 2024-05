Landsberg

18:00 Uhr

Landkreis Landsberg und Distrikt Newala unterschreiben Partnerschaftsschreiben

Plus In Zukunft soll ein Verein an Möglichkeiten zur Entwicklungshilfe arbeiten. Unter anderem sollen tansanische Pflegekräfte am Klinikum Landsberg eingestellt werden.

Von Lisa Gilz

Jetzt ist es offiziell: Am Samstagabend wurde bei einem bayerisch-tansanischen Abend ein Einverständnis von Landrat Thomas Eichinger als auch von Vertretern des Distrikts Newala zur Partnerschaft unterschrieben. Nachdem bereits einige Schritte in der Zusammenarbeit getan wurden, wollen Landkreis Landsberg und Newala in Zukunft gemeinsam auf unterschiedliche Ziele hinarbeiten. Dazu zählt auch die Gründung eines Vereins im Landkreis Landsberg, der Projektpartner, wie Unternehmen aus der Region, zusammen an den Tisch bringt.

"Wir können voneinander lernen und die globalen Herausforderungen zusammen meistern."

Für die Veranstaltung im Landratsamt hatten sich viele der Anwesenden in Dirndl und Lederhosen gekleidet. Zur musikalischen Untermalung spielten die Landsberger Wirtshausmusikanten und Arbah Manillah, ein afrikanischer Musiker aus Chemnitz. Zur Eröffnung des bayerisch-tansanischen Abends sprach Landrat Thomas Eichinger ein paar Worte. Es sei ein einmaliger Moment, etwas Vergleichbares habe es noch nie im Landkreis gegeben.

