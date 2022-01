Landratsamt Landsberg erlaubt Gegen-Demo zu Corona-Spaziergang jetzt doch

Am Sonntag sprechen die Initiative "Landsberg bleibt bunt" und das Landratsamt erneut miteinander. Am Ende steht eine Einigung zur Gegen-Demo zum Corona-Spaziergang.

Die Gegendemonstration der Initiative " Landsberg bleibt bunt" zu dem Corona-Spaziergang am Montag kann jetzt doch stattfinden. Das hat das Landratsamt am Sonntagnachmittag mitgeteilt. Zuvor hatte ein Kooperationsgespräch mit allen Beteiligten im Landratsamt stattgefunden. Dabei habe man sich über das Konzept einer Gegendemonstration einigen können.

Die Initiative „Landsberg bleibt bunt“ hatte am Mittwoch eine Gegendemonstration zu den „Montags-Spaziergängen“ angezeigt. Bei in diesem Verfahren üblichen gemeinsamen Kooperationsgespräch am Freitag, zusammen mit der Polizei und dem Landratsamt, konnte allerdings der Initiative „Landsberg bleibt bunt“ das vorgelegte Konzept der Versammlung aus Gründen der Sicherheit nicht bewilligt werden, so das Landratsamt. Die Initiative habe daraufhin die Anzeige zurückgezogen.

Am Sonntag kommt eine Einigung zur Gegendemo zustande

Zu einer am Samstag neu eingereichten Anzeige einer Gegendemonstration mit einem geänderten Konzept von „Landsberg bleibt bunt“, fand am Sonntag ein erneutes Kooperationsgespräch mit allen Beteiligten im Landratsamt Landsberg statt. Dabei konnten eine Einigung über das Konzept und den Ablauf der Gegendemonstration erzielt werden.

Ein Sprecher der Initiative bestätigte dieses Treffen am Sonntagnachmittag. „Wir haben noch einmal das Gespräch gesucht, nachdem man sich am Freitag nicht einigen konnte“, sagte der Sprecher. Nun habe man gemeinsam mit dem Landratsamt eine gute Lösung gefunden. Die Gegendemonstration soll sich auf zwei Orte innerhalb der Landsberger Altstadt verteilen. Weitere Informationen folgen.(lt)

