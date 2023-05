Landsberg bewirbt sich um den Landeswettbewerb Jugend musiziert

Der Wettbewerb "Jugend musiziert" ist eine feste Größe in Landsberg. 2027 sollen Musikerinnen und Musiker aus ganz Bayern an den Lech kommen.

Die Stadt Landsberg bewirbt sich darum, im Jahr 2027 Austragungsort des Landeswettbewerbs "Jugend musiziert" zu sein. Der Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss des Stadtrats hat dieses Ansinnen in seiner jüngsten Sitzung einstimmig befürwortet.

In der Sitzung berichtete Birgit Abe, die Leiter der städtischen Sing- und Musikschule, über das Vorhaben. Jedes Jahr findet in Deutschland der Wettbewerb "Jugend musiziert" auf drei Ebenen statt. Kinder und Jugendliche stellen sich einer Jury und einem Publikum und bereiten ein vielseitiges Programm mit bestimmten Vorgaben je nach Alter und Instrument vor. Im Januar und Februar findet die erste Stufe, der Regionalwettbewerb, statt. Landsberg ist seit einigen Jahren Austragungsort für die Landkreise Landsberg, Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau mit gut 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Gut ein Drittel davon darf am Landeswettbewerb teilnehmen. Dieser findet jedes Jahr an einem anderen Ort in Bayern statt. Heuer war Passau vom 24. bis 27. März Austragungsort. 800 bis 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind mit ihren Eltern und Lehrkräften auf dem Landeswettbewerb laut Abe zu erwarten. Die dritte und letzte Stufe ist der Bundeswettbewerb.

Auch der Regionalwettbewerb soll in Landsberg stattfinden

Für die Stadt Landsberg bietet sich die Gelegenheit, im Jahr 2027 Austragungsort des Landeswettbewerbs zu sein. Der Regionalwettbewerb finde wie gewohnt ebenso in Landsberg statt, und soll wie bisher von den Landkreisen, der Sparkassenstiftung und der Raiffeisenbank finanziell unterstützt werden.

Die Stadt erfülle die Bedingungen, die ein Wettbewerb in dieser Größe erfordert, sagte Birgit Abe. Als Räumlichkeiten stehen, wie auch bei anderen bisherigen Wettbewerben üblich, das Schulzentrum an der Platanenstraße (DZG, JWR) und die Mittelschule mit ausreichend Räumen und Parkplätzen zur Verfügung. Der Wettbewerb findet von Freitag bis Montag statt. Die Gesamtkosten eines Landeswettbewerbs belaufen sich auf etwa 140.000 Euro, davon müsste die Stadt als Austragungsort einen Anteil von 20.000 Euro übernehmen. Zudem musste ein Essen für die rund 100 Juroren bezahlt werden. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden laut Beschluss des Ausschusses im Haushalt 2027 eingestellt.

Gäste aus ganz Bayern werden nach Landsberg kommen

Die Austragung eines Landeswettbewerbs bedeutet für eine Stadt wie Landsberg eine große Reputation, Gäste aus ganz Bayern würden anreisen, sagte Birgit Abe in der Sitzung. Tourismus und Einzelhandel könnten davon profitieren. Allzu viel Werbung musste die Musikschulleiterin gar nicht machen. "Wir unterstützen die Bewerbung ausdrücklich", meinte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Die Kosten für die Stadt seien zudem überschaubar. Das sahen auch die anderen Mitglieder des Ausschusses so und stimmten einer Bewerbung einhellig zu.