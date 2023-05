Landsberg: Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Die Landsberger Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Hat der Verursacher aus Versehen eine falsche Telefonnummer hinterlassen?

Zwischen Donnerstagmorgen und Donnerstagnachmittag ist ein auf dem Parkplatz an der Max-Friesenegger-Straße in Landsberg abgestellter Wagen am hinteren linken Eck angefahren und beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

An der Windschutzscheibe war ein Zettel mit einer Telefonnummer angebracht, die jedoch offensichtlich nicht vergeben ist, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. Eventuell wollte der Verursacher oder ein Zeuge auch tatsächlich seine Kontaktdaten hinterlassen und es ist dabei aber ein Zahlendreher unterlaufen. (AZ)

