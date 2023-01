Landsberg: Jugendliche verwenden Bücher für ein Lagerfeuer

Jugendliche bedienen sich aus dem Bücherschrank am Landsberger Hauptplatz, um sie anzuzünden. Das bleibt freilich nicht lange unentdeckt. Die Feuerwehr rückt aus.

Zu einem anderen Zweck als gedacht haben am Freitagabend mehrere Jugendliche die Bücher aus einem frei zugänglichen Bücherschrank am Landsberger Hauptplatz verwendet. Sie zündeten damit ein Lagerfeuer an, meldete die Polizei.

Auf dem verkehrsreichen Platz mitten in der Stadt blieb das Geschehen nicht lange unbemerkt. Anwohner filmten das Geschehen. Als die Polizei anrückte, rannten die Jugendlichen davon. Sie konnten jedoch eingeholt werden. Die Landsberger Feuerwehr löschte das Feuer und entsorgte die Reste der Bücher. Wie hoch der Schaden an den verbrannten Büchern ist, kann kaum eingeschätzt werden. (AZ)

