Stadtwerke Landsberg sanieren Kanal im Mühlweg

Die Stadtwerke Landsberg dichten ab Dienstag im Westen der Stadt einen Kanal ab. Weshalb trotzdem keine Straßensperrung notwendig ist.

Dank eines speziellen Verfahrens können die Stadtwerke Landsberg Kanalarbeiten ohne Straßensperrung verrichten. Ab Dienstag, 1. März, beginnen die Sanierungsarbeiten am Abwasserkanal im Mühlweg in Landsberg. Die Maßnahme betrifft den Abschnitt zwischen der Josef-Schober-Straße und der Bürgermeister-Dr.-Hartmann-Straße, informieren die Stadtwerke in einer Pressemitteilung.

Spezialschläuche werden in bestehende Rohre eingebracht

Bei den Arbeiten kommt das sogenannte Schlauchliner-Verfahren zum Einsatz, bei dem mit Kunstharz getränkte Spezialschläuche in die bestehenden Rohre eingebracht werden. Das funktioniere ganz ohne Aufgrabungen. Die Arbeiten werden voraussichtlich innerhalb weniger Tage abgeschlossen, eine Sperrung der Straße sei dazu nicht notwendig. Die Arbeiten werden nun nach Abschluss der Straßenbauarbeiten der Stadt Landsberg und der Arbeiten an der Wasserleitung durch die Stadtwerke durchgeführt. So stehen sich die ausführenden Firmen unterschiedlicher Gewerke nicht im Weg und können effizienter und kostengünstiger arbeiten.

So wird der Kanal in der Mühlstraße abgedichtet

Laif Peltz, Projektleiter bei den Stadtwerken, erklärt: „Das Verfahren spart nicht nur Zeit, sondern ist auch günstig. Zur Abdichtung älterer Kanalabschnitte ist es deshalb die erste Wahl. Für diese Sanierung stellen wir nur einzelne Baustellenfahrzeuge mit der Schlauchrolle sowie Pumpen auf und können ohne größere Einschränkungen schnell arbeiten.“ Über die Abwasserschächte werde ein mit Kunstharz getränkter Kunststoffschlauch in den Abwasserkanal eingebracht.

Die Leitungen würden dann mit Luft aufgeblasen, wodurch die Schläuche an die Innenwände der alten Rohre gepresst werden und durch UV-Strahlung dort aushärten. Das Resultat sei ein dichter Kanal. Im östlichen Teil des Mühlwegs hatten die Stadtwerke den Kanal bereits im Frühjahr 2021 erneuert. Dieser Abschnitt war schwer beschädigt, weshalb die Arbeiten in offener, konventioneller Bauweise ausgeführt wurden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. (lt)

