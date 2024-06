Landsberg steht zwei Tage lang im Zeichen von Tracht und Tradition

Das Lechgau-Trachtenfest findet parallel zur Landsberger Wiesn statt. Beim Festumzug sind rund 2200 Teilnehmende dabei.

Das Wochenende in Landsberg stand ganz im Zeichen von Tracht und Tradition. Denn das Lechgau-Trachtenfest wurde zum fünften Mal in der Kreisstadt ausgerichtet. Am Samstag, beim Gauheimatabend, zeigten die Vereine ihr tänzerisches Können, am Sonntag, beim Festumzug durch die Altstadt, präsentierten sie ihre Tracht und prachtvoll geschmückte Festwagen. Treffpunkt der Trachtler aus dem südlichen Landkreis und dem benachbarten Landkreis Weilheim-Schongau war dabei das Festzelt der Landsberger Wiesn, die parallel stattfand und am Abend mit der Live-Übertragung des EM-Spiels Deutschland gegen Schweiz zu Ende ging.

Seit 104 Jahren gibt es den Heimat- und Volkstrachtenverein „Edelweiß“ in Landsberg. Und erstmals seit 34 Jahren fand am Wochenende wieder ein Trachtenfest des Lechgaus in der Stadt statt. Das 98. seiner Art. Hauptorganisator ist der Lechgau-Trachtenverband. Der lud am Samstag zum Gauheimatabend ins Festzelt auf der Waitzinger Wiese. Dort mischten sich Trachtler und Volksfestbesucher und es mussten sogar ein paar zusätzliche Tische aufgestellt werden, um dem Andrang zu begegnen.

90 Bilder Der Gauheimatabend des 98. Lechgau-Trachtenfestes Foto: Thorsten Jordan

Die Lechgaukapelle eröffnete den Heimatabend mit einem Marsch, danach begrüßten Gauvorstand Franz Multerer und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl die Gäste. Für Baumgartl, gleichzeitig Schirmherrin des Trachtenfests, passen Trachtenfest und Landsberger Wiesn perfekt zusammen. Und für den Festumzug biete die historische Altstadt die ideale Kulisse. Die Schirmherrschaft sei für sie Ehre und Verpflichtung und es gelte, die Werte und Traditionen der Trachtler zu unterstützen.

Beim Gauheimatabend im Festzelt der Landsberger Wiesn zeigten D'Lechtaler Seestall ihren Radtanz. Foto: Thorsten Jordan

Nach den Ansprachen standen die Trachtenvereine des Lechgaus im Mittelpunkt. Sie zeigten eine bunte Mischung aus Volkstänzen und Plattlern. Dabei trugen Frauen und Männer die Gebirgstracht, die sich mitunter nur in Details von den anderen Vereinen unterscheidet. Zur Eröffnung bot die Gaugruppe, also die besten Vortänzer aus dem Lechgau, den Gauschlag. Währenddessen waren schon die ersten Juchzer zu hören. Danach hatte der Landsberger Trachtenverein seinen Auftritt mit dem Landsberger Reigen. Seit rund 50 Jahren präsentieren "D'Lechtaler" Seestall ihren Radtanz. Das fast mannshohe Holzrad, das sich dreht und auf dem Madeln und Burschen abwechselnd Platz nehmen, hat der letzte Seestaller Wagnermeister gefertigt.

Beim Festumzug durch Landsberg sind über 2000 Teilnehmende dabei

Der Festsonntag hatte mit einem Kirchenzug zur Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt begonnen, in der gemeinsam ein Gottesdienst gefeiert wurde. Zurück im Festzelt spielte die Stadtkapelle zum Frühschoppen auf. Danach startete der große Festzug mit rund 2200 Teilnehmenden, darunter an die 1600 Trachtler, 14 Musikkapellen, drei Trommlerzügen und fünf Festwägen durch die Altstadt.

Lesen Sie dazu auch

121 Bilder Die schönsten Bilder vom Festumzug des 98. Lechgau-Trachtenfestes Foto: Thorsten Jordan

Pünktlich zu Beginn des Umzugs blitzte die Sonne aus der Wolkendecke und füllte sich die Strecke mit Besucherinnen und Besuchern. Über 2000 dürften es gewesen sein, die das farbenfrohe Spektakel sehen wollten. Auf dem Festwagen des Trachtenvereins D'Schwalbenstoaner Hohenfurch war das Motto zu lesen, dass die Trachtler antreibt: "Tradition pflegen & Brauchtum weitergeben". Und, dass die Tradition auch von der nächsten Generation weitergelebt wird, das zeigten die vielen Mädchen und Buben in Tracht, die am Umzug teilnahmen.

Nicole Poth vom Trachtenverein Edelweiß Landsberg in der historischen Tracht um 1890. Foto: Thorsten Jordan

Musikalisch machten die lautstarken Trommlerzüge auf sich aufmerksam, und wie auch beim Ruethenfest im vergangenen Jahr waren die prächtig geschmückten Pferde, die die Festwagen zogen, ein Blickfang. Der Landsberger Trachtenverein Edelweiß war mit seiner historischen Trachtengruppe vertreten, die originale Kleidungsstücke vorwiegend aus der Zeit um 1890 trägt. Ein deutlicher stilistischer Unterschied zur Gebirgstracht der meisten anderen Vereine, und ein deutlicher Hinweis darauf, dass Landsberg einst Grenzstadt zwischen Schwaben und Bayern war. Denn zumindest in Sachen Tracht sind Elemente beider Seiten zu sehen. Mit Ehrentänzen der Trachtenvereine im Festzelt auf der Waitzinger Wiese ging das Lechgau-Trachtenfest zu Ende.

Das 99. Lechgau-Trachtenfest findet im kommenden Jahr im Rahmen der Rotter Festwochen (4. bis 13. Juli) statt. Neben dem Trachtenfest wird auch das 150-jährige Bestehen der Rotter Feuerwehr gefeiert. Wer den Trachtenverein Edelweiß aus Landsberg näher kennenlernen möchte, der hat dazu an zwei Tagen der offenen Tür Gelegenheit. An den Samstagen, 13. Juli und 5. Oktober, jeweils von 14 bis 16 Uhr im Salzstadel in der Lechstraße.