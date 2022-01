Landsberg: Unbekannter spricht Mädchen aus Auto heraus an

Ein Unbekannter spricht in Landsberg ein 13-jähriges Mädchen an. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Nach einem Vorfall in Landsberg sucht die Polizei nach Zeugen: Laut Pressebericht wurde ein 13 Jahre altes Mädchen von einem Unbekannten angesprochen.

Die 13-Jährige war demnach am Dienstag gegen 16 Uhr auf dem Hindenburgring in Richtung Süden auf dem Nachhauseweg. Als sie die Einmündung zum Von-den-Hoff-Platz erreichte, bog ein schwarzer Pkw vom Hindenburgring in Richtung Von-den-Hoff-Platz ein. Der Fahrer des Pkw sprach das Mädchen über das offene Beifahrerfenster an und fragte nach dem Weg, so die Polizei. Um das Gespräch weiter zu führen, begaben sich beide zum Von-den-Hoff-Platz.

Drei junge Männer, die ebenfalls zu Fuß im Bereich des Von-den-Hoff-Platzes unterwegs waren, beteiligten sich am Gespräch und forderten den Fahrer des schwarzen Pkw schließlich auf, weiter zu fahren.

Zur Klärung des Schachverhaltes werden die drei Männer gebeten, sich bei der Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0 zu melden. (lt)