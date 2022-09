Landsberg

18:42 Uhr

Landsberg und die „Stadt der Jugend“

Plus Adolf Hitler saß in Landsberg im Gefängnis und verfasste dort „Mein Kampf“. Später wurde die Stadt deswegen zu einem Wallfahrtsort der Nationalsozialisten. Eine Ausstellung und ein Film sollen daran mahnend erinnern.

Von Thomas Wunder

Vor 85 Jahren, am 19. September 1937, versammelten sich rund 1500 Hitlerjungen mit Bannern und lodernden Fackeln auf dem Hauptplatz in Landsberg. Im Fackelschein ernannte Reichsjugendführer Baldur von Schirach Landsberg zur „Stadt der Jugend“. Gigantische Pläne für eine Jugendherberge, ein Stadion und Aufmarschplätze wurden geschmiedet. Landsberg sollte zu einem „Wallfahrtsort des Nationalsozialismus“ werden. Der Landsberger Künstler Wolfgang Hauck will daran mit einer Ausstellung, einer Diskussionsrunde und dem Film „Das Arturo-Projekt“ erinnern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

