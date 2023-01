Landsberg

vor 25 Min.

Landsberger Derivat-Affäre: Welche Schuld trägt der Ex-Kämmerer?

Plus Die Stadt Landsberg hat durch Zinswetten Millionenverluste gemacht. Jetzt steht der damalige Kämmerer erneut vor Gericht.

Von Thomas Wunder

Elf Jahre ist es nun her, dass die Derivat-Affäre Landsberg erschütterte. Durch hochspekulativen Zinsgeschäfte in den 2000er-Jahren ist der Stadt ein Schaden in Höhe von rund sechs Millionen Euro entstanden. Die juristische Aufarbeitung ist noch lange nicht beendet. Jetzt stand eine der Hauptpersonen, der damalige Kämmerer Manfred Schilcher, vor Gericht. Im Prozess vor dem Verwaltungsgericht München ging es um die Aberkennung seines Ruhegehalts, die die Landesanwaltschaft Bayern beantragt hat.

