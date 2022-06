Landsberg

vor 59 Min.

Pfarrer Siegfried Martin: Neustart statt Abschied in Landsberg

Pfarrer Siegfried Martin ist seit elf Jahren in der evangelischen Gemeinde in Landsberg tätig. Jetzt hat der 51-Jährige die erste Pfarrerstelle übernommen.

Plus Der evangelische Pfarrer Siegfried Martin ist seit elf Jahren in Landsberg. Jetzt übernimmt er die erste Pfarrerstelle. Warum er sich dafür entschieden hat und was ihm bei seiner Arbeit wichtig ist.

Von Romi Löbhard

„Wir sind alle sehr froh über die Entscheidung von Pfarrer Siegfried Martin, die erste Pfarrstelle zu übernehmen.“ Es hörte sich wie ein richtiges Aufatmen unter den Christen an, als feststand, dass der Pfarrer, der die vergangenen elf Jahre die zweite Pfarrstelle bei der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde in Landsberg bekleidete, sich für den seit längerer Zeit vakanten Posten entschied. Ursprünglich, meint Pfarrer Martin rückblickend, sei geplant gewesen, wie in dem Beruf üblich, nach gut zehn Jahren neue Herausforderungen an anderem Ort anzunehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen